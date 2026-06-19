Parliamo del 'bagno di sangue' di Xbox nell'ultimo episodio di The Gamereactor Show

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È venerdì, il che significa che è ora di un altro episodio di The Gamereactor Show. Per l'episodio di oggi, il 96° episodio della serie in totale, rivolgiamo la nostra attenzione a quella che è chiaramente la notizia più importante della settimana, con un'enorme enfasi sul 'bagno di sangue' che avviene su Xbox.

Parliamo degli studi e dei team che sembrano rischiare di essere chiusi da Microsoft o addirittura venduti, e di cosa potrebbe significare per Xbox come azienda e divisione gaming nel più ampio portafoglio del colosso tecnologico.

Oltre a questo, tocchiamo anche il recente aggiornamento di Grand Theft Auto VI e come questo solleva alcune altre domande importanti, molte delle quali ci aspettiamo di aver risposto entro la prossima settimana.

Dai un'occhiata all'episodio qui sotto, oppure sul tuo fornitore di podcast preferito, che sia Apple Podcasts, Spotify, Amazon Music/Audible o Spreaker.