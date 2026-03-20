Parliamo del prossimo Volvo EX60 con la responsabile PR & Comunicazione Rikke Aagaard Petersen

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In base alla reazione iniziale alla presentazione ufficiale del Volvo EX60, sembrerebbe che Volvo abbia fatto il segno in questo campo. Ci è stata offerta l'opportunità di fare a Rikke Aagaard Petersen, responsabile PR & Comunicazione in Danimarca, alcune domande rapide sul posizionamento e sull'EX60 stesso.

1. C'è una differenza piuttosto grande tra il concetto di interni dell'EX60 e il punto in cui Volvo iniziò con i design EV - puoi spiegare un po' il percorso che ha portato a questo progetto?

"Per molti versi, la Volvo EX60 è il risultato di un cambiamento nel modo in cui progettamo le auto elettriche. Mentre i primi veicoli elettrici sono stati spesso sviluppati come adattamenti di piattaforme auto esistenti, modelli più recenti come il Volvo EX60 sono stati sviluppati da zero sia a livello di piattaforma che di software. Questo ci permette di ripensare la cabina e progettarla partendo dalle persone e dalle loro esigenze, integrando allo stesso tempo un'esperienza digitale molto più intelligente basata sulla nostra piattaforma di calcolo centrale."

2. Volvo sembra puntare completamente sui veicoli elettrici nonostante alcuni produttori stiano rallentando. Come vedi oggi il settore più ampio?

"L'elettrificazione rimane la direzione a lungo termine per l'industria automobilistica. Avremo successo se riusciremo a soddisfare le esigenze dei clienti per un software a lungo raggio, ricarica veloce, stabile e un'esperienza utente complessiva eccellente. Crediamo di poterlo raggiungere con il Volvo EX60."

3. C'è un paradosso tra coefficienti di resistenza bassa e SUV ad alta guida. Come state risolvendo questo problema con auto come EX90 ed EX60?

"È vero che i SUV elettrici presentano intrinsecamente un paradosso: i clienti vogliono spazio e una posizione di seduta elevata, ma allo stesso tempo sono necessarie efficienza, bassa resistenza all'aria e basso peso affinché l'auto sia economica e offra un'autonomia lunga. Crediamo di risolvere questo paradosso con il Volvo EX60. Abbiamo lavorato con una combinazione di progettazione aerodinamica e nuove soluzioni tecniche come il mega-cast e la cosiddetta struttura batteria cella-corpo. Questo riduce il peso e migliora l'efficienza dell'auto, aiutando a massimizzare l'autonomia senza compromettere la funzionalità che si aspetta da un SUV Volvo."

4. Quali sono le maggiori sfide per aumentare l'adozione dei veicoli elettrici oggi?

"La sfida più grande è rendere facile e senza sforzo possedere un'auto elettrica nella vita di tutti i giorni. Si tratta di autonomia pratica, ricarica veloce e affidabile e, naturalmente, di un'esperienza utente che migliora continuamente grazie agli aggiornamenti software. Allo stesso tempo, l'espansione delle infrastrutture di ricarica—sia in casa che su strada—e la continua transizione verso le energie rinnovabili giocano anch'esse un ruolo. Fortunatamente, siamo sulla strada giusta in Danimarca, il che significa anche che in Volvo non vendiamo più auto sul mercato danese che non sono completamente elettriche."

5. Come vedi l'automazione della guida in linea di principio? È questo il prossimo futuro?

"Il nostro approccio alla guida autonoma si basa sulla sicurezza. L'obiettivo non è l'autonomia per il gusto dell'autonomia, ma piuttosto che l'autonomia aiuti sinceramente il conducente e aumenti la sicurezza dentro e intorno all'auto. Potremo offrire un assistito alla guida sempre più avanzato nel tempo, ma preferirei non prevedere esattamente quando la guida diventerà veramente autonoma."

6. Qual è stata la sfida più grande nel progettare specificamente l'EX60?

"Con il Volvo EX60, abbiamo raccolto diverse grandi innovazioni tecnologiche in un'unica piattaforma. Tra le altre cose, stiamo introducendo il mega-casting, una struttura batteria cella-corpo e una potente architettura di calcolo core. Inoltre, dovevamo assicurarci che l'auto offrisse comunque lo spazio, il comfort e l'esperienza di design scandinava tranquilla che ci si aspetta da una Volvo. Far funzionare tutti questi elementi insieme è stato un punto centrale nello sviluppo della vettura."