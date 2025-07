Parliamo di droghe nei videogiochi (Vol. 1)

HQ

Forse sto entrando in un argomento troppo spinoso, ma l'estate si sta scaldando e da tempo volevo riflettere su come il gioco, come ogni forma d'arte, sia un riflesso della società in cui nasce, più o meno deforme. In essi riversiamo i nostri desideri di evasione, sentimenti come l'amore, la solitudine, l'odio, il desiderio... E attraverso le loro storie, e soprattutto con le loro meccaniche di gioco, possiamo vivere situazioni che sarebbe impossibile (o non consigliabile) riprodurre nel mondo reale. E qui ho formulato una riflessione su un binomio molto improbabile: droga e videogiochi.

No, questo testo non è un elenco di giochi in cui un idraulico baffuto mangia un misterioso fungo che gli conferisce superpoteri, ma un viaggio sicuro attraverso diversi esempi di giochi che, in un modo o nell'altro, hanno introdotto le droghe come tema della loro storia, come oggetto interattivo o come nucleo stesso del loro gameplay. Tutti forniscono una visione diversa di questa pratica che, nel mondo reale, viene vissuta in modo molto diverso dai giochi. E' giusto mitizzarne il consumo? È meglio evitarlo? O, forse, è meglio integrarlo in funzione di un'esperienza più ampia e offrire al giocatore strumenti sufficienti per rinunciare volontariamente a questa funzione? Grandi domande, risposte non così semplici. Sono un giocatore di videogiochi, ma sono anche un genitore, e in questo articolo rifletterò sui vari modi di affrontare la droga nei videogiochi e, nel processo, consiglierò alcuni fantastici giochi che potrebbero meritare la tua attenzione.

Super Mario e il fungo: sfatare la più antica leggenda metropolitana dei videogiochi

Difficile iniziare a parlare di videogiochi senza passare, seppur in punta di piedi, il loro personaggio più riconoscibile, che è stato anche, per un certo periodo, legato alle droghe per evitare che i bambini si appassionassero agli schermi. Dobbiamo tornare indietro di circa 30 anni per ricordare quelle campagne delle associazioni di genitori che chiedevano che i videogiochi e il loro eroe paffuto e dal berretto rosso fossero tenuti lontani dai vostri figli. Consumo di funghi allucinogeni? Niente di più lontano dalla verità. Né era un riferimento ai funghi e alle torte che Alice, la protagonista di Alice in Wonderland, prendeva per cambiare la sua taglia.

Il fungo che assomiglia all'Amanita muscaria è solo un semplice dispositivo che Miyamoto-san ha poi associato a mondi fantastici e fiabeschi, non un riferimento a una specie allucinogena del mondo reale. Mario mangia funghi, come se fossero mele, pietre o qualsiasi altro oggetto. Questo è tutto.

Scusa mamma, ma la tua teoria di un tossicodipendente Super Mario nel 1990 non regge.

La frivolezza del Fallout moderno e di The Elder Scrolls: tutti i benefici, nessuna conseguenza.

Devo spiegare il titolo perché Fallout, come tutti sappiamo, è molto più di quello che Bethesda ci offre dal Fallout 3. Infatti, sebbene nel suo universo le stesse sostanze siano ancora assunte in tutti i giochi (Buffout, Jet, Mentats, Psycho, X-Cell, ecc.), nei giochi Black Isle il loro uso era molto più improntato al rischio-ricompensa. Ad esempio, la dipendenza da Jet (una droga che migliora notevolmente il danno in combattimento) è quasi incurabile in Fallout 2, ma a malapena un lieve fastidio in Fallout 3 e Fallout 4, dove può essere facilmente "curata". È questa impunità che offusca il concetto di droga in un gioco dall'essere l'ultima risorsa a un altro materiale di consumo.

La sfumatura è che l'assunzione di droghe nell'universoFallout è spesso più benefica che dannosa per il personaggio, quindi il messaggio può essere più confuso lì. Naturalmente, non vogliamo nemmeno dire a nessuno come vivere la post-apocalisse nucleare, vero?

Quando devi convivere con le conseguenze: We Happy Few e la zona grigia

Ci sono molti giochi distopici, ma pochi che esplorano la zona grigia dell'uso di allucinogeni (volontariamente o opportunamente per costrizione) come Compulsion Games ' titolo in grassetto, We Happy Few. Le droghe cessano di essere un concetto secondario per occupare il centro stesso della narrazione del gioco, in cui una droga chiamata Joy (un nome ricorrente per le droghe nei giochi, come vedremo più avanti) ti mantiene in uno stato di "gioia" artificiale per dimenticare la perdita dei tuoi figli per mano dei nazisti nella seconda guerra mondiale.

L'impostazione di We Happy Few, Wellington Wells, ci mostra le due facce della medaglia tra coloro che scelgono di illudersi prendendo Joy (anche se non hanno scelta, in realtà) vivendo nel colorato Hamlyn Village quartiere, contro gli emarginati che hanno scelto di non dimenticare o affrontare la loro perdita senza Joy nel Garden District. Sebbene siano chiaramente due collettivi distinti, il gioco esplora le sfumature di grigio tra i due; coloro che prima erano emarginati e ora cercano di ottenereJoy a tutti i costi, e coloro che si trovano intrappolati dal governo autoritarioHamlyn Village, perdendo la propria identità nel processo mentre si sottomettono all'autorità letale della droga.

Sì, We Happy Few è un titolo strano e non perfetto, ma introduce alcune riflessioni su come il consumo domini l'esistenza del dipendente, e lo espone in un modo che sarebbe possibile solo attraverso i videogiochi.

Quando il sistema di gioco umanizza il vero problema: affrontare l'alcolismo in Disco Elysium

I giochi di ruolo sono un'ambientazione perfetta per esplorare il concetto di sostanze che alterano in qualsiasi modo l'organismo. Se prima si parlava dell'impunità "gioiosa" di Fallout, ora lo facciamo partendo dalla base di un personaggio la cui dipendenza aggiunge e sottrae possibilità, creando una narrazione singolare. "Harry" Du Bois mantiene fin dall'inizio un monologo interiore che, più che un riferimento al film noir poliziesco, è un riflesso della suaDelirium Tremens stessa provocazione provocata da una vita di alcol e droga.

Il Terrible Tie di Harry, un riflesso di questa dipendenza dall'alcol, è quello che lo introduce a pensieri e paranoie che deformano il suo aspetto fisico, che è, naturalmente, un modo per mostrarci il degrado della sua mente. La storia del protagonista in Disco Elysium è quella di un uomo spezzato dai suoi eccessi che cerca un ultimo momento di redenzione, e solo per questo vale la pena giocarci.

Questo, ed è uno dei migliori cRPG della storia recente.

Questi sono solo alcuni esempi di come il tema delle droghe e della dipendenza viene affrontato nei videogiochi. Come potete immaginare, abbiamo tralasciato molti altri esempi che meritano attenzione, che pubblicheremo in una seconda parte. Se pensi che ce ne sia uno che dovrebbe essere incluso e che potremmo esserci persi, non esitare a lasciarci il titolo nei commenti.