Parliamo di Mixtape, Lego Batman e Mortal Kombat 2 nell'ultimo episodio di The Gamereactor Show

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È stata una settimana molto intensa per gli appassionati di videogiochi, poiché non solo sono arrivati diversi giochi e importanti adattamenti cinematografici, ma anche una grande anteprima ha fatto il giro. Con così tanto che accade, come anticipato nell'episodio della scorsa settimana, per l'89° episodio di The Gamereactor Show passiamo del tempo a parlare di Lego Batman: Legacy of the Dark Knight, Mortal Kombat 2 e anche del successo indie che è Mixtape.

Esatto, questa volta io e Alex discutiamo di queste tre grandi specialità videoludiche, con Alex che offre la sua esperienza con Lego Batman all'occasione mentre io intervengo su tutto ciò che riguarda Mortal Kombat 2 e Mixtape.

Assicurati di seguire l'ultimo episodio dello show qui sotto per i nostri pensieri completi e, come sempre, transizioni più selvagge, con lo show disponibile anche sul tuo fornitore di podcast preferito, che sia Apple Podcasts, Spotify, Amazon Music/Audible o Spreaker.