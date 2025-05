Parliamo di robotica avanzata, sostenibilità e casa del futuro con Roborock

HQ

D: Partiamo dalle basi, per chi non lo sapesse ancora: cos'è Roborock e cosa vi distingue nel settore della casa intelligente e della robotica?

"Roborock è un leader globale nelle soluzioni per la casa intelligente, dedicato alla creazione di prodotti intelligenti e incentrati sull'utente per la casa moderna. Meglio conosciuti per i nostri pluripremiati robot aspirapolvere, abbiamo ampliato il nostro portafoglio di prodotti per includere lavasciuga innovative, ognuna progettata con la stessa attenzione alle prestazioni intelligenti, al design elegante e all'esperienza incentrata sull'utente.

Ciò che ci distingue davvero è il nostro impegno incessante nel risolvere le sfide domestiche reali attraverso l'ingegneria avanzata. Prendi come esempio la nostra tecnologia di asciugatura a temperatura moderata Zeo-cycle®: è un punto di svolta nella cura dei tessuti che protegge i capi delicati garantendo un'asciugatura completa. Che si tratti di navigare tra i pavimenti o rinfrescare il bucato, i prodotti Roborock sono progettati per rendere la vita più semplice, igienica e intelligente".

L'S8 MaxV Ultra di Roborock in azione.

D: Cosa diresti che è veramente unico nella tecnologia o nell'approccio di Roborock rispetto ad altri sul mercato?

"La nostra tecnologia si basa su tre pilastri: precisione, intelligenza e design incentrato sull'utente, e questa filosofia si estende completamente alla nostra categoria di lavasciuga con la serie Zeo. Ciò che distingue davvero questa linea è la nostra tecnologia proprietaria di asciugatura a temperatura moderata Zeo-cycle®, che utilizza minerali di zeolite per assorbire delicatamente l'umidità dai vestiti senza esporli a calore elevato. Questo approccio aiuta a mantenere la morbidezza, la forma e il colore dei capi, in particolare dei tessuti delicati come la lana e la seta. La tecnologia di essiccazione a temperatura moderata Zeo-cycle® non si limita a ottimizzare l'essiccazione; Rappresenta un importante progresso nella tecnologia della lavasciuga, ridefinendo la sensazione e il funzionamento della cura dei tessuti.

In combinazione con l'app Roborock, gli utenti ottengono l'accesso remoto, la personalizzazione del ciclo e il monitoraggio in tempo reale, portando un controllo più intelligente alle routine quotidiane di lavanderia. Questa perfetta integrazione tra innovazione di base e design accurato è ciò che distingue Roborock nel mercato odierno degli elettrodomestici per lavanderia. È questa ponderata integrazione di innovazione, cura dei tessuti e design intuitivo che distingue Roborock nel settore degli elettrodomestici per lavanderia".

La lavasciuga Zeo One di Roborock.

D: Quali sono gli obiettivi principali di Roborock come marchio? Ti concentri sull'innovazione, la sostenibilità, l'accessibilità o tutto quanto sopra?

"Tutto quanto sopra, e altro ancora. In Roborock, l'innovazione non è solo una parola d'ordine; È il fondamento di tutto ciò che facciamo. Ma crediamo che l'innovazione debba avere uno scopo. Ecco perché i nostri sforzi di ricerca e sviluppo sono focalizzati sulla risoluzione dei problemi degli utenti reali, migliorando la vita quotidiana attraverso soluzioni domestiche più intelligenti ed efficienti.

Siamo anche profondamente impegnati nella sostenibilità, non solo nel concetto, ma anche nel modo in cui i nostri prodotti vengono utilizzati quotidianamente. Tecnologie come la tecnologia di asciugatura a temperatura moderata Zeo-cycle® consentono un'asciugatura delicata e a bassa temperatura che prolunga la durata dei capi di abbigliamento e supporta l'uso a lungo termine del prodotto, che riteniamo sia uno stile di vita più sostenibile.

L'accessibilità è un altro principio fondamentale del nostro marchio. Ci sforziamo di rendere gli elettrodomestici intelligenti e ad alte prestazioni ampiamente disponibili, non solo per gli early adopter o gli acquirenti premium. Che si tratti di cura dei capi specifici per il tessuto, di controllo basato su app o di manutenzione a mani libere, il nostro obiettivo è rendere le prestazioni di fascia alta più inclusive e raggiungibili.

In definitiva, Roborock esiste per migliorare la qualità della vita. Che si tratti di tecnologie all'avanguardia, di un design accurato o di un'automazione intelligente, ci impegniamo a creare esperienze di vita più intelligenti e inclusive per le famiglie di tutto il mondo".

D: Qualche settimana fa, avete ospitato un importante evento di lancio a Stoccolma. Puoi dirci di cosa si trattava e perché i paesi nordici sono stati scelti per quel momento?

Sì, siamo stati entusiasti di ospitare il nostro recente evento di lancio a Stoccolma, dove abbiamo presentato le nostre lavasciuga della serie Zeo. Questa è stata una pietra miliare fondamentale per Roborock, in quanto ha segnato l'espansione delle nostre soluzioni di lavanderia intelligenti nel mercato nordico.

I paesi nordici sono stati una scelta naturale per questo momento. Questa regione apprezza profondamente il design funzionale, la tecnologia intelligente e la qualità dei prodotti di lunga durata, tutti valori che la serie Zeo incarna. Con la nostra tecnologia proprietaria di asciugatura a temperatura moderata Zeo-cycle®, miriamo a portare la cura degli indumenti di livello professionale in più case, attraverso un'asciugatura delicata e a bassa temperatura in una soluzione all-in-one.

I consumatori scandinavi sono anche i primi ad adottare l'innovazione per la casa intelligente, il che ha reso Stoccolma il luogo ideale per entrare in contatto con un pubblico lungimirante e attento al design. Non si è trattato solo del lancio di un prodotto, ma di una visione condivisa di come potrà essere un'assistenza domiciliare intelligente e ponderata negli anni a venire.

Roborock continuerà ad adattare i dispositivi per connettersi a una "casa intelligente più ampia"

D: Guardando al futuro, dove vedi Roborock - e la robotica domestica in generale - tra 10 anni? Che ruolo giocherà la vostra tecnologia nel futuro dell'abitare intelligente e delle case elettriche?

Tra 10 anni, crediamo che la robotica domestica si evolverà da dispositivi a funzione singola a sistemi intelligenti che supportano attivamente la vita quotidiana in più dimensioni. La pulizia rimarrà fondamentale, ma la vera trasformazione sta nel modo in cui questi dispositivi si connettono con la più ampia casa intelligente, integrandosi perfettamente con i sistemi energetici, la sicurezza domestica e persino il monitoraggio della salute.

In Roborock, puntiamo ad essere al centro di questo cambiamento. La nostra visione a lungo termine è quella di andare oltre l'automazione basata sulle attività verso un'intelligenza proattiva e personalizzata, sistemi che non si limitano a rispondere, ma comprendono e anticipano le esigenze di ogni famiglia.

La casa del futuro non sarà semplicemente connessa, ma sarà intuitiva, adattiva e profondamente integrata. Il ruolo di Roborock è quello di contribuire a rendere possibile quel futuro continuando a costruire elettrodomestici intelligenti che non siano solo ad alte prestazioni, ma anche realmente utili e accessibili a più persone.