Parliamo di Steam Machine e Black Ops 7 nell'ultimo The Gamereactor Show

È quasi ora che inizi il weekend, quindi perché non concedersi qualche giorno di riposo con un nuovo episodio di The Gamereactor Show ? Siamo tornati per il nostro 74° episodio e, mentre ci avviciniamo al capitolo del Terzo Quarto Quell la prossima settimana, questa volta ci concentreremo esclusivamente sugli attuali affari.

Per il nuovo episodio, iniziamo discutendo dell'ultimo rapporto finanziario di Ubisoft, che offre alcune risposte sul futuro dell'editore e su alcuni dei giochi che ha in programma. Dopo questo, parliamo brevemente della recente serie Xbox Partner Preview, prima di partire verso Valve Steam Machine e di come abbia senza dubbio causato qualche preoccupazione per il futuro di Xbox. Infine, parliamo di Call of Duty: Black Ops 7 e di come il gioco impallidisca rispetto a ciò che era la serie e di come Battlefield 6 sia ora decisamente il vincitore dello storico conflitto CoD-Battlefield del 2025.

Segui l'ultimo episodio dello show qui sotto, oppure vai su Apple Podcasts, Spotify, Amazon Music/Audible o Spreaker per ascoltarlo su uno di questi provider di podcast.