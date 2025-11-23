Partì nel 1998... Ora, questo camminatore britannico sta per concludere il suo viaggio intorno al mondo

HQ

Questo avventuriero britannico è vicino a completare una passeggiata intorno al mondo iniziata 27 anni fa. Karl Bushby partì dal Cile nel 1998 con un unico obiettivo: raggiungere nuovamente il Regno Unito senza utilizzare alcun mezzo meccanico.

Ora 56 anni, Bushby ha percorso più di 30.000 miglia (50.000 chilometri), attraversando le Americhe, la Russia, l'Asia e persino lo Stretto di Bering. Il suo percorso lo ha portato attraverso importanti eventi globali, dalle celebrazioni del millennio all'11 settembre e alla pandemia di COVID-19. Ha affrontato zone di guerra, un incontro quasi con un orso polare e ha persino nuotato 186 miglia attraverso il Mar Caspio lo scorso anno.

Bushby si rifiutò anche di tornare a casa per qualsiasi motivo (inclusi funerali di famiglia) finché non completava il viaggio a piedi. Sebbene ora condivida aggiornamenti su TikTok, raggiungendo più di 350.000 follower, ha iniziato la spedizione molto prima che esistessero gli smartphone. Ha comprato il suo primo telefono touchscreen solo nel 2013.

In una nuova intervista con CBS News, afferma di aver incontrato "nient'altro che il meglio" delle persone durante il viaggio, e incoraggia altri a fare il loro primo passo. Bushby ha circa 2.000 miglia (3.200 chilometri) da percorrere ed è previsto che raggiunga il Regno Unito nel 2026, anche se potrebbe dover nuotare la Manica per completare l'ultimo tratto.