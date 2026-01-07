La partita di Champions League di basket è stata abbandonata dopo che una squadra è rimasta con un solo giocatore in campo

HQ

Una partita della FIBA Basketball Champions League dovette essere interrotta perché una delle squadre aveva un solo giocatore in campo. È stata una partita di play-in per qualificarsi agli ottavi di finale tra Hapoel Netanel Holon di Israele e Trapani Shark di Sicilia, Italia.

La squadra italiana, affrontando difficoltà economiche (e persino detrazioni di punti) a causa di irregolarità amministrative, schierò solo cinque giocatori nel roster, due dei quali erano formati in casa senza mai debuttare da professionista.

Dopo cinque minuti, tre giocatori hanno lasciato il campo, lasciando solo i tirocinanti in campo. Incredibilmente, la partita continuò con Trapani che giocò solo con due giocatori, ma quando uno di loro commise il suo quinto fallo personale ed fu espulso, la partita fu infine annullata, chiudendo sul 38-5 per Hapoel Holon.

"Secondo l'Art. 14.5.4 del Regolamento di Competizione BCL, un club che perde una partita per forfait o per default nei Play-In e nei Play-Off perderà la serie", ha dichiarato la FIBA.

Pochi giorni fa, anche i Trapani Sharks hanno saltato completamente una partita di campionato italiano contro il Virtus Bologna: nessuno è andato e il risultato è stato giudicato 20-0 per il Bologna.

La Basketball Champions League, organizzata da FIBA Europe, è generalmente considerata la competizione di pallacanestro di terzo livello per i club europei, dopo l'EuroLeague Basketball (di proprietà privata, dove giocano club di primo piano come Panathinaikos, Olympiakos, Real Madrid, Barcellona, Maccabi Tel Aviv e Fenerbahce) e la sua competizione di secondo livello, l'Eurocup. Si svolge solo dal 2016 ed è stato recentemente vinto da Unicaja Málaga.