Partita Rafa Jódar vs. Pablo Carreño sospesa ieri sera per mancanza di luci sul Campo 2: Quando riprenderà?

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Una partita del secondo turno a Wimbledon tra gli spagnoli Rafael Jódar e Pablo Carreño Busta fu sospesa a causa della notte: la mancanza di luce artificiale nel Court 2 rendeva impossibile proseguire, e il gioco fu sospeso quando Carreño conduceva due set: 3-6, 6-3, 1-6, 2-1.

Jódar, una delle sensazioni adolescenziali della stagione, alla sua prima apparizione da senior a Wimbledon (e sull'erba), veniva sopraffatto dal 34enne Carreño, vincendo solo il 30% dei punti al secondo servizio e realizzando solo due su nove palle break.

Tuttavia, a Roland Garros, Carreño Busta era anch'egli in vantaggio di due set contro Jódar, ma alla fine è stato sconfitto nei tre set successivi. Jódar ha raggiunto i quarti di finale a Roland Garros.

Giovedì, giorno 4 a Wimbledon, è ricco di incontri, inclusi quelli del secondo turno per Taylor Fritz, Alex de Muñaur, Alexander Zverev, Elena Rybakina e Iga Swiatek, ma il match Jódar vs. Carreño Busta riprenderà oggi (se la caviglia di Jódar lo permette, dato che ha avuto bisogno di una pausa medica durante la partita) nel secondo turno del Campo 2. dopo il match tra Taylor Fritz e Patrick Kypson che inizia alle 12:00 CEST, 11:00 BST. Questo significa che Jódar contro Carreño non riprenderà prima delle 13:30 CEST, 12:30 BST.