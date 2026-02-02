Partite da cercare - febbraio 2026

HQ

È un nuovo mese e questo significa che è tempo di un nuovo capitolo di Games To Look For. Arriviamo da un gennaio tipicamente stabile, ma fortunatamente, mentre ci avviciniamo a una primavera frenetica, febbraio ha dei veri pezzi di grosso in attesa. Quindi non perdiamo altro tempo e buttiamoci subito nel mondo del lavoro.

Dragon Quest VII Reinvented (PC, PS5, Xbox Series, Switch, Switch 2) - 5 febbraio

Per iniziare febbraio, Square Enix sta offrendo il suo ultimo ambizioso remake di un amato Dragon Quest gioco. A differenza del recente HD-2D Erdrick Trilogy, questo capitolo utilizza una direzione artistica 3D che ricorda di più la moderna Dragon Quest, preservando comunque la narrazione iconica e il gameplay del celebre settimo capitolo principale della longeva serie RPG. Inutile dire che, se ti sei divertito a tornare nel mondo di Dragon Quest, non vorrai perderti questo.

Nioh 3 (PC, PS5) - 6 febbraio

Se c'è un tema che noterai questo mese, è che febbraio è davvero un mese definito dagli sviluppatori di videogiochi giapponesi. A tal fine, troviamo poi Team Ninja che, dopo aver offerto Ninja Gaiden 4 al mondo verso la fine del 2025, torna ora con un'altra epopea action-RPG. Questa volta, torniamo nel mondo di Nioh per il terzo capitolo principale della serie, che se si giudica dall'esperienza passata, dovrebbe significare molta violenza hack 'n' slash, boss fight sorprendenti e memorabili, e un livello di difficoltà che spingerà anche i fan veterani al limite.

Crisol: Theater of Idols (PC, PS5, Xbox Series) - 10 febbraio

Lasciando un attimo il tema giapponese, ora troviamo l'ultimo progetto pubblicato da Blumhouse Games. Vermila Studios è pronto a mettere Crisol: Theater of Idols nelle mani dei fan, trascinando i giocatori in un viaggio nei loro incubi mentre esplorano una versione distorta della Spagna. Progettata come un'avventura survival horror, l'idea qui sarà esplorare e fuggire da un'isola maledetta, combattendo nemici crudeli usando il proprio sangue come munizione per armi. Inquietante!

Romeo is a Dead Man (PC, PS5, Xbox Series) - 11 febbraio

Tornando al tema giapponese, poi rivolgiamo la nostra attenzione a Romeo is a Dead Man di Grasshopper Manufacture, un'azione-avventura sanguinosa che porta i giocatori nel cosmo per superare un evento che ha sconvolto lo spazio-tempo. Come spesso accade nei giochi di Grasshopper Manufacture, questo è un progetto particolare e insolito in cui i giocatori assumono i compiti di Romeo, reclutato nella divisione Space-Time Police dell'FBI, per dare la caccia ai criminali che approfittano di questo evento monumentale. Tutto questo mentre cercava la sua ragazza, giustamente conosciuta come... Juliet.

Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties (PC, PS5, Xbox Series, Switch, Switch 2) - 12 febbraio

Indovina un po', un altro titano giapponese. Ryu Ga Gotoku Studio dà un pepe a febbraio offrendo l'ultimo remake della sua serie consolidata. In particolare, stiamo parlando di Yakuza 3 che riceve il trattamento Kiwami, un remake estremo del titolo amatissimo che viene rafforzato e arricchito dall'inclusione del gioco Dark Ties che offre ancora più azione sotto forma di un'avventura separata e autonoma che viene accompagnata da Yakuza Kiwami 3 per creare un insieme enorme.

Mario Tennis Fever (Switch 2) - 12 febbraio

Non potremmo avere un mese guidato dal Giappone senza Nintendo, e naturalmente il gigante iconico dei videogiochi è presente con un progetto sportivo completamente nuovo. Conosciuto come Mario Tennis Fever, questo è un gioco di tennis ricco d'azione in cui Mario e un cast di amici carismatici si riuniscono per competere sul campo nella speranza di essere incoronati il prossimo grande tennista. Offrono elementi in stile RPG che ti permettono di personalizzare la racchetta che preferisci e arricchirla con effetti speciali, tutto nel tentativo di superare l'avversario con stile.

Reanimal (PC, PS5, Xbox Series, Switch 2) - 13 febbraio

Dai creatori di Little Nightmares, prossimamente mettiamo in luce Tarsier Studios ' Reanimal, un'avventura horror atmosferica e cupa che segue un duo fratello e sorella che devono avventurarsi in un mondo infernale per trovare e salvare il loro amico scomparso e infine fuggire da questa terra contorta che un tempo consideravano casa. Se conosci il tipico setup di gioco di Little Nightmares, saprai cosa aspettarti da questo seguito spirituale inquietante e inquietante.

High on Life 2 (PC, PS5, Xbox Series) - 13 febbraio

La gente di Squanch Games ha fatto abbastanza rumoroso quando hanno lanciato High on Life che non ci volle molto prima che un sequel più ambizioso venisse approvato. Questo stesso progetto è ora destinato ad arrivare prima su PC, PlayStation e Xbox e poi infine su Switch 2 ad aprile. Per quanto riguarda ciò che questo capitolo intende offrire, High on Life 2 riguarda ancora una volta l'uso di pistole aliene parlanti per sparare e pugnalare attraverso un mondo bizzarro, sconfiggendo nemici e salvando umani lungo il percorso.

Styx: Blades of Greed (PC, PS5, Xbox Series) - 19 febbraio

Arriva un po' più tardi del previsto ma Cyanide Studio è pronto a mettere finalmente Styx: Blades of Greed nelle mani dei fan. L'ultimo capitolo della serie action-adventure, con un grande focus sul gameplay stealth, ha una premessa molto semplice; Metti le mani su Quartz. Sì, come il goblin abile Styx, l'obiettivo è penetrare in aree pesantemente protette e sorvegliate per privarle di qualsiasi risorsa e Quartz che si nascondano. Anche se ci saranno nemici e minacce da sconfiggere, Styx è ricco di abilità potenti e utili che rendono l'attraversamento del mondo pericoloso molto meno complicato.

Towerborne (PC, PS5, Xbox Series) - 26 febbraio

Questa è un po' complicata, dato che Towerborne è già abbastanza disponibile, garantito sotto forma di un gioco in Accesso Anticipato solo su PC e Xbox. Tuttavia, questo febbraio le cose stanno cambiando, poiché l'action-RPG di Stoic è pronto ad arrivare nel suo stato 'completo', sotto forma di un lancio più ampio che vedrà anche il progetto debuttare su PlayStation 5.

Resident Evil Requiem (PC, PS5, Xbox Series, Switch 2) - 27 febbraio

Infine, abbiamo un ultimo colosso giapponese di cui parlare in questo mese ricco di giapponesi. Capcom è presente per presentare quello che è senza dubbio il gioco più importante di febbraio, e anche uno dei più importanti dell'anno. Resident Evil Requiem, il nono capitolo principale della serie più ampia, è pronto per il debutto, chiudendo il mese con altro survival horror (il tema secondario di febbraio...?) che riporta i giocatori all'iconico Raccoon City per una storia in cui Leon S. Kennedy e la nuova Grace Ashcroft sono al centro della scena. Potrebbe essere una candidata anticipata al titolo di Partita dell'Anno? Quando si tratta di nuovi Resident Evil progetti, non si sa mai...

Ecco fatto, un altro GTLF è stato fatto e ormai nei libri. Assicuratevi di tornare tra qualche settimana quando esploreremo cosa marzo e l'inizio della primavera intensa riservano agli appassionati di videogiochi.