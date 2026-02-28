Partite da cercare - marzo 2026

HQ

Le giornate buie e grigie dell'inverno stanno lentamente finendo e siamo ora proprio sull'orlo dell'arrivo della primavera. Solo perché le giornate sono più lunghe e il tempo più mite, non significa che tu debba allontanarti dal PC o dalla console, dato che questo marzo è pieno zeppo di nuovi promettenti giochi di una vasta gamma di generi. Si preannuncia un mese molto intenso, quindi detto questo, immergiamoci nell'ultima edizione di Games To Look.

World of Warcraft: Midnight (PC) - 2 marzo

A dare il via è il ritorno nel continente fantasy di Azeroth per la seconda espansione della più ampia Worldsoul Saga per l'MMORPG di Blizzard. World of Warcraft: Midnight ci riporterà nel regno elfico di Quel'Thalas alla vigilia della grande invasione delle forze di Xal'atath, un momento chiave e cruciale nella narrazione più ampia di questo gioco che esplora come la Tempesta del Vuoto minacci di travolgere e avvolgere il mondo in completa oscurità.

Scott Pilgrim EX (PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Switch) - 3 marzo

Non serve alcuna presentazione a questa leggenda dei videogiochi. L'iconico Scott Pilgrim torna alle sue radici pixelate da beat 'em up in questo nuovissimo titolo che esplora cosa succede quando i compagni di band dell'eroe titolare vengono rapiti da forze oscure. Portando la storia in una nuova direzione e vedendo Scott affrontare tre nuove fazioni nemiche, questa evoluzione della formula porta meccaniche di combattimento fresche, personaggi migliorabili e molti segreti.

Marathon (PC, PS5, Xbox Series X/S) - 5 marzo

Dopo ben oltre un decennio conosciuto come lo sviluppatore di Destiny, Bungie sta nuovamente mostrando le sue capacità creative e tornando a uno dei suoi franchise più antichi. Marathon è questo grande lancio, uno sparatutto di estrazione ambientato in un mondo di fantascienza freddo e oscuro dove i giocatori devono cacciare, saccheggiare, saccheggiare e assemblare build più forti nel tentativo di ripetere e accedere a missioni ancora più ricche e rischiose. Hai quello che serve?

Pokémon Pokopia (Switch 2) - 5 marzo

Il lancio principale del mese per Nintendo Switch 2 arriva poco dopo il Pokémon Day annuale e offre un'esperienza molto unica rispetto a ciò che abbiamo visto in passato dalla serie. Pokémon Pokopia è un'avventura in stile Animal Crossing che incontra Viva Pinata, dove i giocatori assumono il ruolo di un curioso Ditto incaricato di riportare vita e carisma da mostro tascabile in un terreno altrimenti piuttosto desolato.

Planet of Lana II: Children of the Leaf (PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Switch 2) - 5 marzo

A questo punto, abbiamo già visto arrivare alcuni grandi titoli triple AAA questo marzo, quindi perché non fare un po' di pulizia della palette ed esplorare lo spazio indie per qualche ora. La squadra di Wishfully è pronta a tornare presentando il tanto atteso Planet of Lana II: Children of the Leaf, un'avventura coinvolgente e colorata che vede una ragazza e il suo insolito alleato felino attraversare vari biomi alla ricerca di una cura per la malattia della sorella.

John Carpenter's Toxic Commando (PC, PS5, Xbox Series X/S) - 12 marzo

Mostri, camion, armi e azione cooperativa. Dobbiamo dire altro per convincerti di Toxic Commando di John Carpenter? Questo titolo FPS debutterà offrendo un'esperienza simile a Back 4 Blood, dove un gruppo di fino a quattro giocatori dovrà attraversare un livello pericoloso, completare compiti, trovare potenziamenti e tutto affrontando orde di mostri attaccanti. Aspettatevi caos frenetico in questo titolo d'azione.

Greedfall II: Il mondo morente (PC, PS5, Xbox Series X/S) - 12 marzo

Un seguito che, in senso narrativo, è in realtà un prequel. È proprio questo che lo sviluppatore Spiders ha offerto con Greedfall II: The Dying World, un capitolo successivo che, dopo anni di miglioramenti in Early Access, è ora pronto per un lancio su larga scala anche su console. Ancora una volta, questo capitolo esplora come l'Impero Deutano si trovò originariamente sulle coste di Uxantis e formò una forza che avrebbe limitato e soggiogato i nativi della terra.

1348 Ex Voto (PC, PS5) - 12 marzo

Se stai cercando un'altra rappresentazione cupa e più autentica dell'Europa medievale, lascia che rivolgiamo la tua attenzione a 1348 Ex Voto, un gioco d'avventura che segue una giovane cavaliere errante che parte per un viaggio brutale attraverso l'Italia per salvare la persona a cui tiene di più. Non aspettatevi un fantasy scintillante in questo titolo estenuante e fangoso che vede la partecipazione delle voci di Jennifer English, tra gli altri.

Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection (PC, PS5, Xbox Series X/S, Switch 2) - 13 marzo

Capcom ha fatto un lavoro ammirevole nel proporre ogni anno una nuova avventura di Monster Hunter ultimamente, e dopo Wilds del 2025, ora abbiamo il prossimo capitolo della serie Stories nel 2026, un gioco noto come Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection. Seguendo un Rathalos Rider, questo RPG esplora il rapporto che gli esseri umani possono instaurare con i mostri e vede come un eroe tenti di prevenire una guerra civile scioccante.

Crimson Desert (PC, PS5, Xbox Series X/S) - 19 marzo

Quello che inizialmente era stato lodato come un gioco molto ambizioso si è poi trasformato in uno dei titoli più attesi dell'anno. Crimson Desert di Pearl Abyss debutta questo marzo e porta con sé un'avventura RPG straordinaria e immensamente ampia che segue un eroe nel regno fantasy di Pywel, abitato da uomini, mostri e poteri soprannaturali. Con il pericolo dietro ogni angolo, avrai ciò che serve per ritagliare la tua leggenda e abbracciare il tuo destino?

Screamer (PC, PS5, Xbox Series X/S) - 26 marzo

I team di Milestone sono tradizionalmente conosciuti per tutto ciò che riguarda le corse di simulazione, ma hanno anche esperienza nel segmento delle corse arcade, cosa che metteranno ancora più in mostra con il prossimo arrivo di Screamer. Questo gioco di corse ispirato agli anime ci porta in un mondo distopico immaginario dove ogni personaggio prende la strada alla ricerca di gloria o vendetta e dove ogni auto è un'arma destinata alla distruzione.

Life is Strange: Reunion (PC, PS5, Xbox Series X/S) - 26 marzo

L'ultimo capitolo della amata serie d'avventure narrativa ricca di Square Enix debutterà alla fine di marzo e offrirà una storia che cercherà di concludere la saga in corso di due dei suoi protagonisti più famosi. Max Caulfield torna al comando in questo atteso capitolo, dove è affiancata dalla ritornata Chloe Price, entrambe che cercano di capire come quest'ultima sia tornata nella vita di Max, mentre danno la caccia ai colpevoli di un incendio altamente distruttivo.

Mega Man Star Force: Legacy Collection (PC, PS4, PS5, Xbox Series X/S, Switch) - 27 marzo

Con così tante raccolte di giochi nostalgiche che stanno arrivando oggi e si stanno rivelando un grande successo tra i fan, è sembrato naturale concludere il GTLF di questo mese mettendo in luce Mega Man Star Force: Legacy Collection. Disponibile su tutte le piattaforme, questo pacchetto riunisce tutti e sette i giochi della serie Mega Man Star Force in un insieme imperdibile che dovrebbe placare la fame anche dei giocatori arcade e retrò più affamati.

Questo conclude il GTLF di questo mese. Assicuratevi di tornare tra qualche settimana quando approfondiremo cosa aprile 2026 riserva agli appassionati di videogiochi di tutto il mondo.