Partite degli ottavi di finale della Coppa del Mondo FIFA Under 20 e come guardarle

HQ

La Coppa del Mondo FIFA Under 20 passa oggi alla fase a eliminazione diretta, con le partite degli ottavi di finale che si svolgeranno da martedì a giovedì sera in Cile. L'ex Campionato Mondiale Giovanile FIFA, con giocatori sotto i 20 anni, i futuri volti del calcio (giocatori come Messi o Haaland hanno giocato per la prima volta in questi tornei), si tiene ogni due anni.

Puoi vedere ora l'elenco delle partite degli ottavi di finale, che si svolgono questa settimana:



Ucraina vs Spagna: martedì 7 ottobre, 21:30 CET, 20:30 BST



Cile vs Messico: mercoledì 8 ottobre, 01:00 CET, 00:00 BST



Colombia-Sudafrica: mercoledì 8 ottobre, 21:30 CET, 20:30 BST



Argentina-Nigeria: mercoledì 8 ottobre, 21:30 CET, 20:30 BST



Paraguay vs. Norvegia: giovedì 9 ottobre, 01:00 CET, 00:00 BST



Giappone vs. Francia: giovedì 9 ottobre, 01:00 CET, 00:00 BST



USA-Italia: giovedì 9 ottobre, 21:30 CET, 20:30 BST



Marocco-Corea del Sud: venerdì 10 ottobre, 01:00 CET, 00:00 BST



Seguiranno i quarti di finale nel fine settimana, le semifinali mercoledì e giovedì e la finale sabato 18 ottobre.

Come guardare la Coppa del Mondo FIFA Under 20

Questa competizione sarà trasmessa gratuitamente in tutto il mondo attraverso la piattaforma FIFA+. Tuttavia, se il tuo paese è agli ottavi di finale, è probabile che tali partite siano disponibili per la visione sulle rispettive emittenti pubbliche.