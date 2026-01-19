Partite del Campionato di Conference NFL in programma dopo i playoff divisionali ricchi di azione

HQ

Siamo nelle fasi finali della stagione NFL. Rimangono solo tre partite, con le due Conference Championships che si terranno questo prossimo weekend e poi saranno seguite da Super Bowl LX in poco meno di tre settimane. Detto questo, ora sappiamo le quattro squadre ancora vive e quali quattro sono crollate durante il Divisional Playoffs.

La prima partita del turno Divisional ha visto i Buffalo Bills viaggiare verso Empower Field per affrontare i Denver Broncos, per una partita combattuta che è durata fino all'infinito. Alla fine, la stagione Bills ' si concluse di nuovo con il cuore spezzato, quando un turnover tardivo portò i Broncos a prendere il comando, avanzare in campo, segnare un field goal e vincere 33-30. Tuttavia, non è stato tutto rose e fiori per la squadra del Colorado, dato che il quarterback di spicco Bo Nix si è rotto la caviglia negli ultimi istanti della partita, il che significa che la sua stagione è ormai finita.

Per quanto riguarda chi accoglieranno il Empower Field Broncos per la partita AFC Championship del 25 gennaio, sarà il colosso dell'AFC. I New England Patriots avanzarono dopo aver eliminato i Houston Texans a Gillette Stadium a Foxborough, in una vittoria dominante per 28-16 che vide il quarterback C.J. Stroud Texans offrire una classe disastrosa che includeva quattro intercetti...

Nella NFC, la testa di serie numero uno Seattle Seahawks ha ricordato alla lega perché hanno chiuso come la crema del genere, accogliendo la San Francisco 49ers a Lumen Field, solo per cacciarli tre ore dopo dopo una netta sconfitta che ha portato a 41-6 a favore della squadra di casa. Quindi, il 49ers non avrà il vantaggio del campo casalingo Super Bowl come il Tampa Bay Buccaneers del 2021 (Super Bowl LX si gioca a Levi's Stadium a San Francisco).

Questo significa che il NFC Championship del 25 gennaio (che avviene dopo il AFC Championship ) attraverserà Seattle, con l'avversario Seahawks ' che sarà un rivale familiare. I Los Angeles Rams arriveranno in città dopo aver concluso prematuramente la stagione Chicago Bears ', nonostante siano stati la squadra ospite che ha dovuto viaggiare a Soldier Field sulle gelide rive del Lago Michigan. È stata una partita combattuta in cui la squadra di casa ha offerto un buon risultato, ma i giocatori esperti Rams sono usciti vincitori 20-17, il che significa che i NFC West avranno una squadra nel Super Bowl.

Per quanto riguarda i Conference Championship tempi, vedi queste informazioni qui sotto.



Campionato AFC - New England Patriots @ Denver Broncos - 20:00 GMT/21:00 CET del 25 gennaio

Campionato NFC - Los Angeles Rams @ Seattle Seahawks - 23:30 GMT il 25/00:30 gennaio 26 gennaio



