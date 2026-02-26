Partite della Conference Leagues di giovedì e risultati della gara d'andata

HQ

Dopo i play-off di Champions League di martedì e mercoledì, oggi è il momento per le squadre di Europa League e Conference League di guadagnarsi un posto per gli ottavi di finale il prossimo mese, con i play-off che si terranno giovedì sera.

La scorsa settimana, le partite di andata hanno lasciato buoni risultati per la Fiorentina (tre gol contro la Jagiellonia) e il Lech Poznan (2 gol contro il KuPS), ma le altre squadre, con un solo gol, non possono rilassarsi perché molte cose possono succedere nelle partite di oggi:

Partite della Conference League giovedì 26 febbraio:



Fiorentina vs Jagiellonia (3-0 agg) - 18:45 CET, 17:45 GMT



Rijeka vs Omonoia (1-0 aggregazione) - 18:45 CET, 17:45 GMT



Celje vs Drita (3-2 agg) - 18:45 CET, 17:45 GMT



Samsunspor vs Shkëndija (1-0 agg) - 18:45 CET, 17:45 GMT



AZ Alkmaar vs Noah (0-1 agg) - 21:00 CET, 20:00 GMT



Crystal Palace vs Zrinjski (1-1 aggregazione) - 21:00 CET, 20:00 GMT



Lausanne-Sport vs Sigma Olomouc (1-1 gg) - 21:00 CET, 20:00 GMT



Lech Poznań vs KuPS Kuopio (2-0 agg) - 21:00 CET, 20:00 GMT



Ricordate le prossime date chiave: le partite di ottavi di finale si giocheranno il 12 e 19 marzo, seguite dai quarti di finale il 9 e 16 aprile, le semifinali il 30 aprile e il 7 maggio, e la finale il 27 maggio a Lipsia. Potete anche seguire l'estrazione in diretta il 27 febbraio, venerdì prossimo, alle 14:00 CET.