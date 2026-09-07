Partite della Coppa del Mondo di Basket Femminile FIBA di oggi lunedì: chi si è qualificato per i quarti di finale?

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La Coppa del Mondo FIBA di basket femminile si conclude oggi la fase a gironi con solo due squadre già confermate qualificate ai quarti di finale, Francia e Stati Uniti, che hanno vinto finora le loro due partite. Australia e Belgio del Gruppo C hanno anch'esse vinto finora le loro due partite, ma solo una squadra per ogni gruppo ottiene la qualificazione diretta ai quarti di finale.

Gli altri decideranno oggi chi si è qualificato direttamente come capo del gruppo, chi viene eliminato e chi si è qualificato per i play-off che si terranno giovedì e mercoledì:

Classifica della Coppa del Mondo di Basket Femminile FIBA prima della terza giornata (lunedì 7 settembre)

Gruppo A



Spagna: 1-1 | 3 punti | 156 PF | 135 PA (+21)

Mali: 1-1 | 3 punti | 179 PF | 175 PA (+4)

Giappone: 1-1 | 3 punti | 160 PF | 171 PA (−11)

Germania: 1-1 | 3 punti | 127 PF | 141 PA (−14)



Gruppo B



Francia: 2-0 | 4 punti | 194 PF | 122 PA (+72)

Corea del Sud: 1-1 | 3 punti | 168 PF | 176 PA (−8)

Ungheria: 1-1 | 3 punti | 124 PF | 166 PA (−42)

Nigeria: 0-2 | 2 punti | 148 PF | 170 PA (−22)



Gruppo C



Australia: 2-0 | 4 punti | 157 PF | 125 PA (+32)

Belgio: 2-0 | 4 punti | 165 PF | 139 PA (+26)

Porto Rico: 0-2 | 2 punti | 118 PF | 146 PA (−28)

Turchia: 0-2 | 2 punti | 146 PF | 176 PA (−30)



Gruppo D



Stati Uniti: 2-0 | 4 punti | 149 PF | 113 PA (+36) (Quarto di finale deciso)

Italia: 1-1 | 3 punti | 115 PF | 109 PA (+6)

Cina: 1-1 | 3 punti | 135 aliniatori | 164 assist (−29)

Repubblica Ceca: 0-2 | 2 punti | 124 PF | 137 PA (−13)



Tutte le partite della Coppa del Mondo di Basket Femminile (lunedì 7 settembre)



11:30 CEST / 10:30 BST: Belgio vs Australia (Gruppo C)



11:30 CEST / 10:30 BST: Porto Rico vs Türkiye (Gruppo C)



14:30 CEST / 13:30 BST: Nigeria vs Francia (Gruppo B)



14:30 CEST / 13:30 BST: Ungheria vs Corea del Sud (Gruppo B)



17:50 CEST / 16:50 BST: Germania vs Mali (Gruppo A)



17:50 CEST / 16:50 BST: Giappone vs Spagna (Gruppo A)



20:45 CEST / 19:45 BST: USA vs Repubblica Ceca (Gruppo D)



20:45 CEST / 19:45 BST: Italia vs Cina (Gruppo D)



Martedì e mercoledì 8 e 9 settembre si giocheranno i quarti di finale tra le squadre che si classificano seconda e terza, e i quarti di finale seguiranno giovedì 10 settembre, con le semifinali sabato e le finali domenica.