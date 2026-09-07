Partite della Coppa del Mondo di Basket Femminile FIBA di oggi lunedì: chi si è qualificato per i quarti di finale?
Francia e Stati Uniti sono le prime squadre a qualificarsi per i quarti di finale della Coppa del Mondo di basket femminile, la fase a gironi si conclude oggi.
La Coppa del Mondo FIBA di basket femminile si conclude oggi la fase a gironi con solo due squadre già confermate qualificate ai quarti di finale, Francia e Stati Uniti, che hanno vinto finora le loro due partite. Australia e Belgio del Gruppo C hanno anch'esse vinto finora le loro due partite, ma solo una squadra per ogni gruppo ottiene la qualificazione diretta ai quarti di finale.
Gli altri decideranno oggi chi si è qualificato direttamente come capo del gruppo, chi viene eliminato e chi si è qualificato per i play-off che si terranno giovedì e mercoledì:
Classifica della Coppa del Mondo di Basket Femminile FIBA prima della terza giornata (lunedì 7 settembre)
Gruppo A
- Spagna: 1-1 | 3 punti | 156 PF | 135 PA (+21)
- Mali: 1-1 | 3 punti | 179 PF | 175 PA (+4)
- Giappone: 1-1 | 3 punti | 160 PF | 171 PA (−11)
- Germania: 1-1 | 3 punti | 127 PF | 141 PA (−14)
Gruppo B
- Francia: 2-0 | 4 punti | 194 PF | 122 PA (+72)
- Corea del Sud: 1-1 | 3 punti | 168 PF | 176 PA (−8)
- Ungheria: 1-1 | 3 punti | 124 PF | 166 PA (−42)
- Nigeria: 0-2 | 2 punti | 148 PF | 170 PA (−22)
Gruppo C
- Australia: 2-0 | 4 punti | 157 PF | 125 PA (+32)
- Belgio: 2-0 | 4 punti | 165 PF | 139 PA (+26)
- Porto Rico: 0-2 | 2 punti | 118 PF | 146 PA (−28)
- Turchia: 0-2 | 2 punti | 146 PF | 176 PA (−30)
Gruppo D
- Stati Uniti: 2-0 | 4 punti | 149 PF | 113 PA (+36) (Quarto di finale deciso)
- Italia: 1-1 | 3 punti | 115 PF | 109 PA (+6)
- Cina: 1-1 | 3 punti | 135 aliniatori | 164 assist (−29)
- Repubblica Ceca: 0-2 | 2 punti | 124 PF | 137 PA (−13)
Tutte le partite della Coppa del Mondo di Basket Femminile (lunedì 7 settembre)
- 11:30 CEST / 10:30 BST: Belgio vs Australia (Gruppo C)
- 11:30 CEST / 10:30 BST: Porto Rico vs Türkiye (Gruppo C)
- 14:30 CEST / 13:30 BST: Nigeria vs Francia (Gruppo B)
- 14:30 CEST / 13:30 BST: Ungheria vs Corea del Sud (Gruppo B)
- 17:50 CEST / 16:50 BST: Germania vs Mali (Gruppo A)
- 17:50 CEST / 16:50 BST: Giappone vs Spagna (Gruppo A)
- 20:45 CEST / 19:45 BST: USA vs Repubblica Ceca (Gruppo D)
- 20:45 CEST / 19:45 BST: Italia vs Cina (Gruppo D)
Martedì e mercoledì 8 e 9 settembre si giocheranno i quarti di finale tra le squadre che si classificano seconda e terza, e i quarti di finale seguiranno giovedì 10 settembre, con le semifinali sabato e le finali domenica.