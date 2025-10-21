Partite di Champions League del 21-22 ottobre e come guardarle in diretta
Arsenal-Atlético de Madrid, Chelsea-Ajax, Leverkusen-PSG o Real Madrid-Juventus sono tra i momenti salienti di questa settimana.
Dopo la sosta per le Nazionali, un'altra giornata di Champions League è alle porte. Questa settimana, martedì 21 e mercoledì 22 ottobre, l'azione riprende con alcune partite spettacolari, tra cui Arsenal-Atlético de Madrid, Chelsea-Ajax, Leverkusen-PSG o Real Madrid-Juventus.
Prima di guardare queste partite, dai un'occhiata alla classifica della Champions League dopo la 2ª giornata. Questo è il terzo turno su otto della fase di campionato, quindi molto può ancora cambiare, ma ogni punto conta, poiché solo i migliori otto si qualificano direttamente per il turno successivo.
3ª giornata di Champions League
Martedì 21 ottobre
- Barcellona-Olympiacos: 18:45 CET
- Kairat vs. Pafos: 18:45 CET
- Newcastle-Benfica: 21:00 CET
- PSV-Napoli: 21:00 CET
- Leverkusen-PSG: 21:00 CET
- Union Saint-Gilloise-Inter: ore 21.00
- Copenaghen-Dortmund: 21:00 CET
- Villarreal-Manchester City: 21:00 CET
- Arsenal-Atlético de Madrid: 21:00 CET
Mercoledì 22 ottobre
- Athletic Club vs. Qarabag: 18:45 CET
- Galatasaray vs. Bodo/Glimt: 18:45 CET
- Chelsea-Ajax: 21:00 CET
- Real Madrid-Juventus: 21:00 CET
- Sporting vs. Marsiglia: 21:00 CET
- Monaco-Tottenham: 21:00 CET
- Atalanta-Slavia Praga: 21:00 CET
- Eintracht Francoforte-Liverpool: 21:00 CET
- Bayern-Club Brugge: 21:00 CET
Come guardare la Champions League in diretta
La UEFA Champions League, la massima competizione calcistica del mondo, è disponibile principalmente sui canali a pagamento, a seconda del paese. Ecco un elenco delle emittenti della UEFA Champions League maschile in Europa:
- Repubblica Ceca: TV Nova
- Danimarca: Viaplay
- Finlandia: MTV Oy
- Francia: Canal+
- Germania: DAZN, Amazon Prime
- Grecia: Cosmote TV, AlterEgo
- Ungheria: RTL, Sport 1
- Islanda: Syn, Viaplay
- Italia: Sky, Amazon Prime
- Paesi Bassi: Ziggo Sport
- Norvegia: TV2 Norvegia
- Polonia: Canal+
- Portogallo: Sport TV, DAZN
- Repubblica d'Irlanda: RTE, Premier Sports
- Spagna: Movistar Plus
- Svezia: Viaplay
- Svizzera: blu, SRG
- Turchia: TRT
- Ucraina: Megogo
- Regno Unito: TNT Sports
Puoi controllare l'elenco completo delle emittenti della UEFA Champions League in tutto il mondo sul sito web della UEFA.
Quando è la prossima giornata di Champions League
La quarta giornata proseguirà il 4-5 novembre. Alcuni dei momenti salienti del turno 4 includono Liverpool-Real Madrid, PSG contro Bayern o Manchester City contro Borussia Dortmund.
