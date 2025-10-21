Gamereactor

  •   Italiano

Accedi
Gamereactor
Sport

Partite di Champions League del 21-22 ottobre e come guardarle in diretta

Arsenal-Atlético de Madrid, Chelsea-Ajax, Leverkusen-PSG o Real Madrid-Juventus sono tra i momenti salienti di questa settimana.

HQ

Dopo la sosta per le Nazionali, un'altra giornata di Champions League è alle porte. Questa settimana, martedì 21 e mercoledì 22 ottobre, l'azione riprende con alcune partite spettacolari, tra cui Arsenal-Atlético de Madrid, Chelsea-Ajax, Leverkusen-PSG o Real Madrid-Juventus.

Prima di guardare queste partite, dai un'occhiata alla classifica della Champions League dopo la 2ª giornata. Questo è il terzo turno su otto della fase di campionato, quindi molto può ancora cambiare, ma ogni punto conta, poiché solo i migliori otto si qualificano direttamente per il turno successivo.

3ª giornata di Champions League

Martedì 21 ottobre


  • Barcellona-Olympiacos: 18:45 CET

  • Kairat vs. Pafos: 18:45 CET

  • Newcastle-Benfica: 21:00 CET

  • PSV-Napoli: 21:00 CET

  • Leverkusen-PSG: 21:00 CET

  • Union Saint-Gilloise-Inter: ore 21.00

  • Copenaghen-Dortmund: 21:00 CET

  • Villarreal-Manchester City: 21:00 CET

  • Arsenal-Atlético de Madrid: 21:00 CET

Mercoledì 22 ottobre


  • Athletic Club vs. Qarabag: 18:45 CET

  • Galatasaray vs. Bodo/Glimt: 18:45 CET

  • Chelsea-Ajax: 21:00 CET

  • Real Madrid-Juventus: 21:00 CET

  • Sporting vs. Marsiglia: 21:00 CET

  • Monaco-Tottenham: 21:00 CET

  • Atalanta-Slavia Praga: 21:00 CET

  • Eintracht Francoforte-Liverpool: 21:00 CET

  • Bayern-Club Brugge: 21:00 CET

Come guardare la Champions League in diretta

La UEFA Champions League, la massima competizione calcistica del mondo, è disponibile principalmente sui canali a pagamento, a seconda del paese. Ecco un elenco delle emittenti della UEFA Champions League maschile in Europa:


  • Repubblica Ceca: TV Nova

  • Danimarca: Viaplay

  • Finlandia: MTV Oy

  • Francia: Canal+

  • Germania: DAZN, Amazon Prime

  • Grecia: Cosmote TV, AlterEgo

  • Ungheria: RTL, Sport 1

  • Islanda: Syn, Viaplay

  • Italia: Sky, Amazon Prime

  • Paesi Bassi: Ziggo Sport

  • Norvegia: TV2 Norvegia

  • Polonia: Canal+

  • Portogallo: Sport TV, DAZN

  • Repubblica d'Irlanda: RTE, Premier Sports

  • Spagna: Movistar Plus

  • Svezia: Viaplay

  • Svizzera: blu, SRG

  • Turchia: TRT

  • Ucraina: Megogo

  • Regno Unito: TNT Sports

Puoi controllare l'elenco completo delle emittenti della UEFA Champions League in tutto il mondo sul sito web della UEFA.

Quando è la prossima giornata di Champions League

La quarta giornata proseguirà il 4-5 novembre. Alcuni dei momenti salienti del turno 4 includono Liverpool-Real Madrid, PSG contro Bayern o Manchester City contro Borussia Dortmund.

Chi pensi vincerà la Champions League 2025/26?

Partite di Champions League del 21-22 ottobre e come guardarle in diretta
Lutsenko_Oleksandr / Shutterstock

This post is tagged as:

SportcalcioChampions League


Caricamento del prossimo contenuto