Partite di Champions League di questa settimana e i risultati sono stati ripresi dalla gara d'andata

Questa sarà una settimana interessante: la gara di ritorno dei play-off a eliminazione diretta della Champions League si giocherà martedì e mercoledì, e ci saranno duelli mozzafiato per vedere chi arriverà agli ottavi di finale, dopo alcuni risultati sorprendenti della scorsa settimana.

Ad esempio, l'Atlético de Madrid dovrà lavorare se vuole qualificarsi, dopo il sorprendente pareggio per 3-3 della scorsa settimana. Il Bayer Leverkusen ha un grande vantaggio contro l'Olympiacos, e il Real Madrid conta sul gol di Vinícius della scorsa settimana per accedere agli ottavi di finale senza paura, in una partita che sarà seguita da vicino dalla reazione dei giocatori del Benfica al Bernabéu dopo l'incidente con i Prestianni.

E l'italiano? L'Inter di Milano dovrà segnare tre gol per battere il club norvegese Bogo/Glimt, anche l'Atalanta dovrà segnare tre gol contro il Borussia Dortmund... e la Juventus ha un compito molto difficile, avendo perso 5-2 la prima andata.

Martedì 24 febbraio



Atlético de Madrid vs Club Brugge (andata: 3-3) - 18:45 CET, 17:45 GMT



Leverkusen vs Olympiacos (andata: 2-0) - 21:00 CET, 20:00 GMT



Inter vs Bodø/Glimt (andata: 1-3) - 21:00 CET, 20:00 GMT



Newcastle vs Qarabağ (prima andata: 6-1) - 21:00 CET, 20:00 GMT



Mercoledì 25 febbraio



Atalanta vs Borussia Dortmund (andata: 0-2) - 18:45 CET, 17:45 GMT



Juventus vs Galatasaray (andata: 2-5) - 21:00 CET, 20:00 GMT



Parigi vs Monaco (andata: 3-2) - 21:00 CET, 20:00 GMT



Real Madrid vs Benfica (andata: 1-0) - 21:00 CET, 20:00 GMT



Il sorteggio per le ottavi di finale si terrà il 27 febbraio, sempre con le squadre Europa League e Conference, con ottavi previsti per il 10/11 marzo e il 17/18 marzo.