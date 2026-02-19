Sport
Partite di Europa League da guardare oggi: gara d'andata dei play-off a eliminazione diretta
Oggi inizia la gara d'andata.
Dopo le prime partite dei play-off a eliminazione diretta di Champions League, l'azione prosegue giovedì con UEFA Europa League: il primo turno delle partite che deciderà le otto squadre che si qualificheranno per gli ottavi di finale a marzo, unendosi a Lione, Aston Villa, Midtjylland, Real Betis, Porto, Braga, SC Friburgo e Roma.
La seconda gara di questi duelli si svolgerà giovedì 26 febbraio, con il sorteggio previsto venerdì 27, per decidere gli abbinamenti per gli ottavi di finale.
Partite di Europa League questa sera
- Fenerbahçe vs Nottingham Forest: 18:45 CET, 17:45 GMT
- GNK Dinamo vs Genk: 18:45 CET, 17:45 GMT
- PAOK vs Celta: 18:45 CET, 17:45 GMT
- Brann vs Bologna: 18:45 CET, 17:45 GMT
- Celtic vs Stoccarda: 21:00 CET, 20:00 GMT
- Lille vs Crvena Zvezda: 21:00 CET, 20:00 GMT
- Panathinaikos vs Viktoria Plzeň: 21:00 CET, 20:00 GMT
- Ludogorets vs Ferencváros: 21:00 CET, 20:00 GMT
Gli ottavi di finale seguiranno dal 12 al 19 marzo, i quarti di finale dal 9 al 16 aprile, le semifinali il 30 aprile e il 7 maggio, e la finale si terrà il 20 maggio a Istanbul. Sei entusiasta per l'Europa League 2025/26?