Partite di Europa League da guardare oggi: gara d'andata dei play-off a eliminazione diretta

Dopo le prime partite dei play-off a eliminazione diretta di Champions League, l'azione prosegue giovedì con UEFA Europa League: il primo turno delle partite che deciderà le otto squadre che si qualificheranno per gli ottavi di finale a marzo, unendosi a Lione, Aston Villa, Midtjylland, Real Betis, Porto, Braga, SC Friburgo e Roma.

La seconda gara di questi duelli si svolgerà giovedì 26 febbraio, con il sorteggio previsto venerdì 27, per decidere gli abbinamenti per gli ottavi di finale.

Partite di Europa League questa sera



Fenerbahçe vs Nottingham Forest: 18:45 CET, 17:45 GMT



GNK Dinamo vs Genk: 18:45 CET, 17:45 GMT



PAOK vs Celta: 18:45 CET, 17:45 GMT



Brann vs Bologna: 18:45 CET, 17:45 GMT



Celtic vs Stoccarda: 21:00 CET, 20:00 GMT



Lille vs Crvena Zvezda: 21:00 CET, 20:00 GMT



Panathinaikos vs Viktoria Plzeň: 21:00 CET, 20:00 GMT



Ludogorets vs Ferencváros: 21:00 CET, 20:00 GMT



Gli ottavi di finale seguiranno dal 12 al 19 marzo, i quarti di finale dal 9 al 16 aprile, le semifinali il 30 aprile e il 7 maggio, e la finale si terrà il 20 maggio a Istanbul. Sei entusiasta per l'Europa League 2025/26?