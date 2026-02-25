Partite di Europa League giovedì e possibili coppie prima del sorteggio di venerdì

HQ

Le partite di ritorno degli spareggi a eliminazione diretta dell'Europa League si giocheranno giovedì 26 febbraio, con alcune squadre che goderebbero di un buon vantaggio rispetto alla scorsa settimana. Il giorno seguente verrà effettuato il sorteggio per decidere i rivali per gli ottavi di finale.

Aston Villa, Braga, Friburgo, Lione, Midtjylland, Porto, Real Betis e Roma conosceranno i loro rivali per gli ottavi di finale di domani, e a causa della forma in cui è strutturata la classifica, divisa in due parti, ogni squadra ha solo due opzioni:



Ludogorets o Ferencvaros contro Porto o Braga



Celtic o Stoccarda contro Porto o Braga





Panathinaikos o Viktoria Plzen contro Midtjylland o Betis



Fenerbahçe o Nottingham Forest contro Midtjylland o Betis





GNK Dinamo o Genk contro Friburgo o Roma



Brann o Bologna contro Friburgo o Roma





PAOK o Celta contro Lione o Aston Villa



Lille o Crvena Zvezda contro Lione o Aston Villa



Partite di Europa League giovedì 26 febbraio:



Ferencváros vs Ludogorets Razgrad: 18:45 CET, 17:45 GMT



VfB Stoccarda vs Celtic: 18:45 CET, 17:45 GMT



Viktoria Plzeň vs Panathinaikos: 18:45 CET, 17:45 GMT



Crvena Zvezda vs Lille: 18:45 CET, 17:45 GMT



Bologna vs Brann: 21:00 CET, 20:00 GMT



Celta Vigo vs PAOK: 21:00 CET, 20:00 GMT



Nottingham Forest vs Fenerbahçe: 21:00 CET, 20:00 GMT



Genk vs Dinamo Zagabria: 21:00 CET, 20:00 GMT

