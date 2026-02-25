Sport
Partite di Europa League giovedì e possibili coppie prima del sorteggio di venerdì
Questi sono i possibili duelli negli ottavi di Europa League da decidere sul sorteggio di venerdì.
Le partite di ritorno degli spareggi a eliminazione diretta dell'Europa League si giocheranno giovedì 26 febbraio, con alcune squadre che goderebbero di un buon vantaggio rispetto alla scorsa settimana. Il giorno seguente verrà effettuato il sorteggio per decidere i rivali per gli ottavi di finale.
Aston Villa, Braga, Friburgo, Lione, Midtjylland, Porto, Real Betis e Roma conosceranno i loro rivali per gli ottavi di finale di domani, e a causa della forma in cui è strutturata la classifica, divisa in due parti, ogni squadra ha solo due opzioni:
- Ludogorets o Ferencvaros contro Porto o Braga
- Celtic o Stoccarda contro Porto o Braga
- Panathinaikos o Viktoria Plzen contro Midtjylland o Betis
- Fenerbahçe o Nottingham Forest contro Midtjylland o Betis
- GNK Dinamo o Genk contro Friburgo o Roma
- Brann o Bologna contro Friburgo o Roma
- PAOK o Celta contro Lione o Aston Villa
- Lille o Crvena Zvezda contro Lione o Aston Villa
Partite di Europa League giovedì 26 febbraio:
- Ferencváros vs Ludogorets Razgrad: 18:45 CET, 17:45 GMT
- VfB Stoccarda vs Celtic: 18:45 CET, 17:45 GMT
- Viktoria Plzeň vs Panathinaikos: 18:45 CET, 17:45 GMT
- Crvena Zvezda vs Lille: 18:45 CET, 17:45 GMT
- Bologna vs Brann: 21:00 CET, 20:00 GMT
- Celta Vigo vs PAOK: 21:00 CET, 20:00 GMT
- Nottingham Forest vs Fenerbahçe: 21:00 CET, 20:00 GMT
- Genk vs Dinamo Zagabria: 21:00 CET, 20:00 GMT