Partite di FA Cup per il quinto turno (ottavi di finale): Accoppiamenti dopo il sorteggio

Gli ottavi di finale della FA Cup offriranno partite come Newcastle contro Manchester City e Wrexham contro Chelsea.

Il quarto turno della FA Cup si è concluso, con la vittoria per 1-0 del Brentford contro il Macclesfield FC, una squadra della National League North (sesta divisione). Il sorteggio per il turno successivo, gli ottavi di finale, è stato effettuato lunedì sì, programmando i rivali per le partite che si giocheranno il 7-8 marzo.

Hull City, Ipswich Town, Burton, West Brom, Leicester City, Burnley, Salford City, Aston Villa, Brighton, Birmingham, Grimsby Town, Stoke City, Oxford United, Wigan Athletic e Macclesfield furono eliminati. Un'ultima partita del quinto turno tra Port Vale e Bristol City si giocherà il 3 marzo.

Il sorteggio degli ottavi di finale ci ha regalato partite emozionanti, tra cui duelli di Premier League come Wolves, Liverpool, Newcastle e Manchester City, oltre al Wrexham, la popolare squadra di Ryan Reynolds e Rob McElhenney, nella seconda serie per la prima volta in 43 anni, contro il Chelsea.

Partite di FA Cup (quinto turno)


  • Fulham contro Southampton

  • Port Vale o Bristol City contro Sunderland

  • Newcastle United contro Manchester City

  • Leeds United contro Norwich City

  • Mansfield Town contro Arsenal

  • Wolverhampton Wanderers contro Liverpool

  • Wrexham contro Chelsea

  • West Ham United contro Brentford

Il calendario completo delle partite sarà annunciato in futuro, a seguito di colloqui tra squadre e telecronistiche, ma si terrà nel weekend del 7-8 marzo.

