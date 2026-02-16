Partite di FA Cup per il quinto turno (ottavi di finale): Accoppiamenti dopo il sorteggio

HQ

Il quarto turno della FA Cup si è concluso, con la vittoria per 1-0 del Brentford contro il Macclesfield FC, una squadra della National League North (sesta divisione). Il sorteggio per il turno successivo, gli ottavi di finale, è stato effettuato lunedì sì, programmando i rivali per le partite che si giocheranno il 7-8 marzo.

Hull City, Ipswich Town, Burton, West Brom, Leicester City, Burnley, Salford City, Aston Villa, Brighton, Birmingham, Grimsby Town, Stoke City, Oxford United, Wigan Athletic e Macclesfield furono eliminati. Un'ultima partita del quinto turno tra Port Vale e Bristol City si giocherà il 3 marzo.

Il sorteggio degli ottavi di finale ci ha regalato partite emozionanti, tra cui duelli di Premier League come Wolves, Liverpool, Newcastle e Manchester City, oltre al Wrexham, la popolare squadra di Ryan Reynolds e Rob McElhenney, nella seconda serie per la prima volta in 43 anni, contro il Chelsea.

Partite di FA Cup (quinto turno)



Fulham contro Southampton



Port Vale o Bristol City contro Sunderland



Newcastle United contro Manchester City



Leeds United contro Norwich City



Mansfield Town contro Arsenal



Wolverhampton Wanderers contro Liverpool



Wrexham contro Chelsea



West Ham United contro Brentford



Il calendario completo delle partite sarà annunciato in futuro, a seguito di colloqui tra squadre e telecronistiche, ma si terrà nel weekend del 7-8 marzo.