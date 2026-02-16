Partite di FA Cup per il quinto turno (ottavi di finale): Accoppiamenti dopo il sorteggio
Gli ottavi di finale della FA Cup offriranno partite come Newcastle contro Manchester City e Wrexham contro Chelsea.
Il quarto turno della FA Cup si è concluso, con la vittoria per 1-0 del Brentford contro il Macclesfield FC, una squadra della National League North (sesta divisione). Il sorteggio per il turno successivo, gli ottavi di finale, è stato effettuato lunedì sì, programmando i rivali per le partite che si giocheranno il 7-8 marzo.
Hull City, Ipswich Town, Burton, West Brom, Leicester City, Burnley, Salford City, Aston Villa, Brighton, Birmingham, Grimsby Town, Stoke City, Oxford United, Wigan Athletic e Macclesfield furono eliminati. Un'ultima partita del quinto turno tra Port Vale e Bristol City si giocherà il 3 marzo.
Il sorteggio degli ottavi di finale ci ha regalato partite emozionanti, tra cui duelli di Premier League come Wolves, Liverpool, Newcastle e Manchester City, oltre al Wrexham, la popolare squadra di Ryan Reynolds e Rob McElhenney, nella seconda serie per la prima volta in 43 anni, contro il Chelsea.
Partite di FA Cup (quinto turno)
- Fulham contro Southampton
- Port Vale o Bristol City contro Sunderland
- Newcastle United contro Manchester City
- Leeds United contro Norwich City
- Mansfield Town contro Arsenal
- Wolverhampton Wanderers contro Liverpool
- Wrexham contro Chelsea
- West Ham United contro Brentford
Il calendario completo delle partite sarà annunciato in futuro, a seguito di colloqui tra squadre e telecronistiche, ma si terrà nel weekend del 7-8 marzo.