Partite di Premier League questa settimana: ultima del 2025, prima del 2026
Queste sono le partite di Premier League il 30 dicembre e il 1° gennaio.
Il calcio non si ferma in Inghilterra, nemmeno durante le festività: c'è stato calcio dal Boxing Day, e la 19ª giornata continuerà immediatamente: da martedì 30 dicembre al 1° gennaio di Thuraday (anche se logicamente nessuna partita il 31 dicembre). Dopo l'ultima giornata, la classifica della Premier League mostra ancora una volta i "big six" in Inghilterra in testa alla classifica, con l'Arsenal in testa, ma solo due punti davanti al Manchester City, e un Liverpool migliorato che torna nella top 4:
- Arsenal: 42 punti
- Manchester City: 40 punti
- Aston Villa: 39 punti
- Liverpool: 32 punti
- Chelsea: 29 punti
- Manchester United: 29 punti
- Sunderland: 28 punti
Il Sunderland, la sorpresa dell'anno, è al settimo mese dalla promozione dalla seconda divisione, e ha investito 115 milioni di euro in giocatori, il che li ha aiutati a rimanere una delle migliori squadre del campionato nonostante non siano stati in Premier League da otto anni.
Queste sono le partite della 19ª giornata di Premier League, intorno alla vigilia di Capodanno:
- Burnley vs. Newcastle: martedì 30 dicembre, 19:30 GMT, 20:30 CET
- Chelsea vs. Bournemouth: martedì 30 dicembre, 19:30 GMT, 20:30 CET
- Nottingham Forest vs. Everton: martedì 30 dicembre, 19:30 GMT, 20:30 CET
- West Ham vs. Brighton: martedì 30 dicembre, 19:30 GMT, 20:30 CET
- Arsenal vs. Aston Villa: martedì 30 dicembre, 20:15 GMT, 19:15 CET
- Manchester United vs. Wolves: martedì 30 dicembre, 20:15 GMT, 19:15 CET
- Crystal Palace vs. Fulham: giovedì 1 gennaio, 17:30 GMT, 18:30 CET
- Liverpool vs. Leeds United: giovedì 1 gennaio, 17:30 GMT, 18:30 CET
- Sunderland vs. Manchester City: giovedì 1 gennaio, 20:00 GMT, 21:00 CET
- Brentford vs. Tottenham: giovedì 1 gennaio, 20:00 GMT, 21:00 CET