Partite di Premier League questa settimana: ultima del 2025, prima del 2026

Il calcio non si ferma in Inghilterra, nemmeno durante le festività: c'è stato calcio dal Boxing Day, e la 19ª giornata continuerà immediatamente: da martedì 30 dicembre al 1° gennaio di Thuraday (anche se logicamente nessuna partita il 31 dicembre). Dopo l'ultima giornata, la classifica della Premier League mostra ancora una volta i "big six" in Inghilterra in testa alla classifica, con l'Arsenal in testa, ma solo due punti davanti al Manchester City, e un Liverpool migliorato che torna nella top 4:



Arsenal: 42 punti

Manchester City: 40 punti

Aston Villa: 39 punti

Liverpool: 32 punti

Chelsea: 29 punti

Manchester United: 29 punti

Sunderland: 28 punti



Il Sunderland, la sorpresa dell'anno, è al settimo mese dalla promozione dalla seconda divisione, e ha investito 115 milioni di euro in giocatori, il che li ha aiutati a rimanere una delle migliori squadre del campionato nonostante non siano stati in Premier League da otto anni.

Queste sono le partite della 19ª giornata di Premier League, intorno alla vigilia di Capodanno:



Burnley vs. Newcastle: martedì 30 dicembre, 19:30 GMT, 20:30 CET



Chelsea vs. Bournemouth: martedì 30 dicembre, 19:30 GMT, 20:30 CET



Nottingham Forest vs. Everton: martedì 30 dicembre, 19:30 GMT, 20:30 CET



West Ham vs. Brighton: martedì 30 dicembre, 19:30 GMT, 20:30 CET



Arsenal vs. Aston Villa: martedì 30 dicembre, 20:15 GMT, 19:15 CET



Manchester United vs. Wolves: martedì 30 dicembre, 20:15 GMT, 19:15 CET



Crystal Palace vs. Fulham: giovedì 1 gennaio, 17:30 GMT, 18:30 CET



Liverpool vs. Leeds United: giovedì 1 gennaio, 17:30 GMT, 18:30 CET



Sunderland vs. Manchester City: giovedì 1 gennaio, 20:00 GMT, 21:00 CET



Brentford vs. Tottenham: giovedì 1 gennaio, 20:00 GMT, 21:00 CET

