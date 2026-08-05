Partito politico in Portogallo chiede una "rivalutazione" della co-organizzazione da parte del Marocco della Coppa del Mondo 2030

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LIVRE, un partito politico verde in Portogallo, ha chiesto al Primo Ministro portoghese Luís Montenegro e alla Federazione Portoghese di Calcio una "rivalutazione" della partecipazione del Marocco all'organizzazione della Coppa del Mondo 2030, co-organizzata tra Portogallo, Marocco e Spagna, a seguito della crisi migratoria nella città spagnola di Ceuta, a costa del Marocco, in cui circa 100 persone sono morte quando circa 70.000 hanno attraversato il confine giovedì 30 luglio.

"Un paese che viola il diritto internazionale e usa persone vulnerabili come strumento di pressione politica non ha le condizioni per essere partner in un'organizzazione che dipende dalla cooperazione, dalla fiducia e dalla libera circolazione tra paesi", ha scritto il partito di sinistra su X.

Nel video pubblicato dal partito, il leader del LIVRE, Jorge Pinto, ha affermato che l'"strumentalizzazione da parte del Marocco dei cittadini marocchini a Ceuta", inclusi i minori, segue "decenni di violazioni sistematiche dei diritti umani del proprio popolo o la negazione dell'autodeterminazione e la repressione violenta del popolo saharawi" e che l'evento "conferma che non esistono condizioni politiche né garanzie di sicurezza e cooperazione leale tra Marocco, Spagna e Portogallo per mantenere questa organizzazione congiunta".

La richiesta di LIVRE è simile a quella che un deputato del partito politico Sumar, in Spagna, ha detto lunedì, suggerendo che la Spagna dovrebbe astenersi dal co-ospitare la competizione con il Marocco.