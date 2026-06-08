Partito pro-UE e statunitense vince le elezioni in Armenia

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Dopo uno storico vertice bilaterale un mese fa che ha avvicinato l'Armenia all'Unione Europea e allontanata dalla Russia, il Contratto Civile filo-occidentale di Nikol Pashinyan ha vinto le elezioni parlamentari del paese.

Come riportato da elDiario, il partito al governo di Pashinyan ottenne quasi la metà dei voti (almeno secondo i risultati ufficiali preliminari), e quindi abbastanza seggi per governare da solo.

Come previsto, questi risultati rafforzano il legame tra Armenia e UE, nonostante la pressione proveniente dalla Russia. Infatti, Pashinyan assicura che continueranno ad avvicinarsi all'UE, ma allo stesso tempo intende mantenere l'Armenia all'interno dell'Unione Economica Eurasiatica e degli accordi commerciali in corso con la Russia, che recentemente aveva avvertito l'Armenia con una maggiore pressione commerciale per il suo avvicinamento all'UE. All'interno dei confini del paese ci sono state anche controversie, inclusi l'arresto di candidati dell'opposizione (per presunta acquisizione di voti) e l'accusa di uso improprio delle risorse statali.