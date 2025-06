Passa a Rematch, Super Mario Strikers arriverà su Nintendo Switch Online la prossima settimana

Mentre l'estate è tradizionalmente un periodo più lento per il calcio in tutta Europa, poiché molti campionati si prendono una pausa e danno invece la priorità al gioco internazionale, quest'anno è un po' diverso poiché il Club World Cup è in pieno svolgimento. Questo, combinato con il recente lancio di Rematch di Sloclap ha fatto sì che il calcio sia il re nel mondo sportivo al momento in tutto il mondo reale e virtuale, e l'ultimo sviluppo non farà che rafforzarlo.

Nintendo ha rivelato che Super Mario Strikers entrerà a far parte della gamma GameCube di Nintendo Switch Online + Expansion Pack già il 3 luglio. Il gioco originale, che ha portato a una serie di sequel tra cui il recente Mario Strikers: Battle League Football, arriverà sul servizio e, come dice Nintendo, offrirà quanto segue:

"Le partite si svolgono con velocità, intensità e oggetti familiari, come conchiglie e funghi, per darti una spinta nello schiacciare il tuo avversario. Ma la vera chiave per vincere è il Super Strike, un colpo potente che può farti guadagnare due punti contemporaneamente! Salta subito con semplici controlli, affina le tue tecniche e scendi in campo con Mario e i suoi amici!"

Con il lancio quasi arrivato, dai un'occhiata al trailer di annuncio qui sotto.