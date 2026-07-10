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Passenger è il titolo di un altro dei tanti promettenti film horror di quest'anno - accidenti, siamo davvero viziati quest'anno. Ho visto il trailer al cinema e mi è piaciuto il fatto che abbiano scelto di mostrare un estratto dal film invece di un montaggio della trama; Era efficace e suscitava un certo senso di attesa.

Allora, di cosa parla Passenger ?

Dopo aver assistito a un incidente d'auto, una giovane coppia scopre di non aver lasciato la scena da sola. Una presenza demoniaca, nota come 'la Passenger ', non si fermerà finché non li avrà portati via, trasformando la loro avventura in campervan in un incubo.

Cominciamo dal regista. Il norvegese André Øvredal ha fatto il suo successo nel 2010 con Trollhunter, un film che ricordo di aver apprezzato molto. Questo portò Hollywood ad accoglierlo a braccia aperte. Da allora, ci ha portato The Autopsy of Jane Doe, che è davvero ottimo e merita una revisione presto. Nel 2019 è arrivato Scary Stories to Tell in the Dark, prodotto e in parte scritto da Guillermo del Toro - anche quello è stato divertente. Poi c'è L'ultimo viaggio di Demetra, che è ancora un punto delicato. Questo è un film che aspettavo con ansia da diversi anni. Inizialmente era previsto per essere diretto da Neil Marshall, che è dietro uno dei film horror più audaci al mondo, ovvero The Descent. Alla fine, il compito è ricaduto su Øvredal e, anche se non posso dire molto sulla regia in sé, la sceneggiatura era piuttosto goffa e il film piuttosto mediocre. Ma basta con questo.

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Passiamo al cast. Il nome più noto della lista è Melissa Leo, che ha un solido curriculum con film come Snowden, Prisoners e Oblivion. Nei ruoli principali vediamo Jacob Scipio, che è apparso negli ultimi due film di Bad Boys, tra gli altri, e Lou Llobell di Foundation. Entrambi sono volti relativamente sconosciuti, anche se Scipione è apparso in diversi film. Fanno un buon lavoro e c'è chimica tra loro. Mi piace quando nei film horror vengono usati nomi meno conosciuti. Aggiunge una dimensione in più all'inquietudine crescente.

Passenger è elegante e piuttosto efficace. L'apertura dà davvero bene il tono, ed è chiaro che Øvredal ha un occhio per il genere. La struttura funziona bene, e c'è molta tensione ed eccitazione. Stiamo parlando di un film che dura poco più di novanta minuti, che nella stragrande maggioranza dei casi ritengo la durata perfetta per un film horror. Rende più facile mantenere il ritmo e elimina un po' di superfluità superficiale. Ci sono un paio di jump scare piuttosto efficaci (lo so, sono io quello che si lamenta sempre) e c'è un'atmosfera inquietante in The Passenger una volta che inizia.

Tuttavia, purtroppo non l'ho mai trovato particolarmente inquietante. Avrei voluto vederlo spingere ancora oltre i limiti. E, come spesso accade, parte del disagio svanisce una volta che si vede la minaccia. Il Passenger - il personaggio, cioè - può sembrare un po' inquietante, ma non è nulla che ti spaventa o che ti spacchi una nuova strada. Non è uno dei migliori film horror dell'anno, ma nemmeno uno dei peggiori. La maestria è competente, così come la recitazione. C'è una sensazione di tensione e un po' di inquietudine crescente, anche se avrei sperato in qualcosa di più. Ma Øvredal è un regista che sicuramente terrò d'occhio. Se vuoi scoraggiarti di andare in camper, o vuoi semplicemente un bel film horror con cui rannicchiarti sul divano, allora Passenger vale sicuramente la pena vederlo.

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