Passtech Games illustra cosa aspettarsi dai prossimi due anni di Ravenswatch
La roadmap per il 2026-27 è stata rivelata.
Lo sviluppatore Passtech Games ha continuato a migliorare ed espandere Ravenswatch fin dal lancio iniziale del gioco come progetto Early Access. A tal fine, il supporto non rallenterà tanto presto e ora conosciamo i prossimi due anni di piani di contenuti per il gioco.
La roadmap per il 2026 e il 2027 è stata condivisa per rivelare cosa il gioco offrirà nei prossimi 22 mesi. C'è molto contenuto in disposizione, ma in modo piuttosto insolito, non sappiamo davvero quando il contenuto debutterà effettivamente nel gioco entro questo lasso di tempo.
L'unica finestra confermata è per l'aggiornamento Songs of Thieves che uscirà questa primavera come aggiunta gratuita al gioco, portando una nuova fazione nemica (i Ladri), un nuovo tipo di stanza, Melodie, un nuovo incontro in Reverie con Stachy Jack e anche la funzione di pausa multiplayer.
Dopo questo, aspettatevi l'arrivo di due nuovi eroi DLC, nuove modalità di gioco, rilavorazioni dei talenti degli eroi, pacchetti di skin DLC, cambiamenti per la qualità della vita e l'equilibrio, e altro ancora. Ancora una volta, non esiste una tempistica precisa su quando tutto questo arriverà se non prima del 2028, ma puoi vedere la roadmap completa per un assaggio di ciò che verrà qui sotto.