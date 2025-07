HQ

A posteriori, la PSP è spesso vista come una sorta di flop, ma il fatto è che ha avuto un enorme successo, superando sia il Game Boy Advance che il Nintendo 3DS. Al contrario, la PSP ha avuto il dubbio piacere di competere con il Nintendo DS, di gran lunga il formato portatile più venduto di tutti i tempi, il che lo ha fatto sembrare una sorta di perdente, anche se questo è tutt'altro che un quadro giusto.

Comunque sia, gran parte del successo è dovuto a giochi davvero buoni, spesso perfettamente adattati al formato. Uno di questi era lo stranissimo Patapon del 2007. Un gioco così bizzarro che 18 anni dopo riesco a sentire il mantra ritmico "Pata-Pata-Pata-Pon" nella mia testa quando penso al gioco. Ecco perché non vedevo l'ora che arrivasse questa nuova edizione, che contiene anche il sequel.

Patapon 1+2 Replay Sembra di ascoltare una vecchia canzone che non senti da decenni, eppure ricordi immediatamente come va, testo e tutto il resto. La guerra ritmica è letteralmente nella tua memoria muscolare e il design è affascinante come sempre e ha superato superbamente la prova del tempo. Questo avrebbe potuto essere facilmente rilasciato oggi come un indie creativo e acclamato da qualche studio guidato.

Due giochi davvero affascinanti che in realtà reggono molto bene in termini di gameplay.

Patapon ha un concetto di base tanto semplice quanto geniale, in cui il mio lavoro è quello di agire come un generale divino per un piccolo esercito di guerrieri tamburi con un occhio solo (pensate alle versioni stilizzate di Mike Wazowski di Monsters & Co.). Ogni comando viene eseguito attraverso la pressione ritmica di un pulsante che si combina per portare i tuoi soldatini in azione. Un gameplay piuttosto unico che si distingue ancora oggi e nessun altro gioco è riuscito a copiarlo. Quando le cose vanno davvero bene e dai i tuoi comandi con un ritmo perfetto, è davvero come raggiungere una sorta di stato zen.

Patapon 1 e 2 sono molto simili, ma la seconda parte è notevolmente migliore grazie a una maggiore profondità di gioco che include unità eroiche, più contenuti e la possibilità di ottimizzare le tue truppe. Naturalmente, ottenere due giochi al prezzo di uno non è un'impresa da poco. Significa che possiamo concederci un sacco di contenuti da godere con la colonna sonora travolgente che offre uno strano mix di cori di bambini, tamburi tribali e techno giapponese.

Preparatevi al fatto che la sincronizzazione del suono non diventi buona come dovrebbe essere in un titolo come questo.

La versione replay di Switch 2 gira a 60 fotogrammi al secondo costanti e ha ancora un bell'aspetto, con sagome nitide in HD e una tavolozza di colori che risalta più luminosa che mai. Tuttavia, vorrei che ci fossero alcune nuove funzionalità. Certo, c'è una difficoltà regolabile, vari miglioramenti minori alla "qualità della vita", ma per il resto i giochi sono sostanzialmente intatti. Nessun menu extra con curiosità, schizzi concettuali o persino un lettore musicale (che sarebbe stato un gioco da ragazzi qui). È una conversione diretta con lo smalto, ma senza l'amore che spesso vediamo nelle collezioni moderne. Per i fan che hanno già giocato a questi titoli più volte, non c'è semplicemente nulla di nuovo da scoprire. Più... Dov'è Patapon 3 ?

Il grosso problema è la tempistica. Il gioco per PSP si giocava su uno schermo nativo e tutti avevano lo stesso. Ora ognuno ha un televisore diverso e Switch consente anche di cambiare frequentemente TV o di giocare su un portatile (e poi su uno dei tanti schermi Switch o Switch 2). C'è uno strumento di lag, ma non è affatto intuitivo e non credo che sia molto buono... ed è ulteriormente esacerbato se si aggiungono al mix auricolari Bluetooth wireless che vengono forniti con il loro ritardo. Quindi non sento di avere lo stesso controllo sui miei guerrieri ritmici, e non aiuta il fatto che siano le cose più carine del mondo.

Una collezione solida che meritava un po' più di amore.

Quindi dovresti comprare Patapon 1+2 Replay ? Penso che dipenda da cosa stai cercando. Per me, che ho giocato a lungo all'originale quando è uscito per la prima volta, è inizialmente un delizioso intruglio, anche se avevo dimenticato quanto sia faticoso progredire da certi livelli. Tuttavia, non ottenere nulla di nuovo fa diminuire l'interesse più velocemente di quanto avessi pensato, e la raccomandazione dipende quindi semplicemente da quanto ami Patapon. Se non l'avete mai giocato prima e volete qualcosa di veramente accogliente da giocare per brevi periodi di tempo, magari in viaggio o simili, allora potrebbe essere proprio quello che stavate cercando.