Patapon 1+2 Replay ottiene un trailer di panoramica di quasi 6 minuti

Patapon 1+2 Replay è un bundle dei due classici giochi di strategia ritmica della Sony PSP, Patapon e Patapon 2, in un'unica versione.

L'originale Patapon è stato rilasciato per Sony PSP nel dicembre 2007 ed è stato sviluppato in collaborazione tra Pyramid e Japan Studio di Sony. Patapon 2 è stato rilasciato poco più di 10 mesi dopo, sempre per Sony PSP.

Patapon 1+2 Replay viene fornito con una serie di miglioramenti rispetto agli originali e in questo trailer di panoramica di quasi 6 minuti, puoi vedere molto di più su come funzionano i giochi e cosa è stato aggiornato.

Patapon 1+2 Replay uscirà per PlayStation 5, Nintendo Switch e PC tramite Steam l'11 luglio.