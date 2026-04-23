Patattie Games voleva che Wax Heads ' band e canzoni originali risultassero "credibili" e non "inquietanti"

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All'inizio di maggio, già la prossima settimana, lo sviluppatore Patattie Games cercherà di lanciare il suo simulatore narrativo musicale, Wax Heads, con un'esperienza indie che ruota attorno al giocatore che deve gestire il proprio negozio di dischi. Naturalmente, la musica gioca un ruolo chiave in questo gioco e il team di sviluppo dietro il progetto ha incorporato elementi musicali creando una vasta gamma di band e canzoni originali, specificamente per Wax Heads.

A proposito, durante il nostro periodo al New Game Plus del London Games Fest, abbiamo incontrato i cofondatori Murray Somerwolff e Rothio Tome per saperne di più sull'elemento musicale di Wax Heads. Somerwolff ha iniziato spiegando cosa aspettarsi e come la sua famiglia e i suoi amici abbiano avuto un ruolo chiave nella produzione della musica.

"Sì, quindi abbiamo la nostra compositrice, Gina Loughlin, che ha composto oltre 25 canzoni che spaziano in una miriade di generi diversi. Poi sono cantate da me, mia moglie, mio suocero, mia cognata, amici. Rothio è su una delle tracce. E poi abbiamo anche alcune tracce ospiti. Quindi, ci sono più di 30 canzoni, tutte originali, tutte parte di queste band immaginarie che abbiamo creato per il gioco."

Avendo una tale varietà di band e canzoni originali, Patattie Games non voleva che le opzioni incluse risultassero troppo familiari, con un'enfasi sull'assicurarsi che non ci fosse un elemento "inquietante" nella musica originale.

Somerwolff spiegò: "Quindi, quello che non volevamo fare era renderla inquietante. Non volevamo fare, tipo, invece dei Beatles, i The Fleas o qualcosa del genere. Invece, cerchiamo di trovare la sensazione emotiva verso le canzoni che ci piacciono e poi attingendo a tre o quattro riferimenti diversi. Quindi, per ogni canzone, andavo da Gina, che le ha composte. Direi che, per questa canzone, ecco alcuni riferimenti. E poi lei si fondeva da loro all'altra... perché quello che volevamo con questo gioco, volevamo che le band stesse sembrassero... vogliamo che siano credibili. Vogliamo che le band in questo gioco sembrino tangibili, così puoi andare a trovarle in un negozio di dischi.

"Quindi, quello che speriamo è, e quello che è successo finora, è che la gente li ascolti e dica, oh, posso sentirlo. E la gente mi racconterà riferimenti diversi. Diranno tipo, oh, sento Taylor Swift o posso sentire Charli XCX o cose del genere. Ma è così che sappiamo che stiamo creando qualcosa che è allo stesso tempo familiare."

Come nota finale, soprattutto per chi vuole procurarsi una copia di Wax Heads quando uscirà su PC, PS5, Xbox Series X/S e Nintendo Switch il 5 maggio, abbiamo chiesto se Patattie pubblicherà mai la colonna sonora su disco fisico o in vinile.

Somerwolff ci ha detto: "Cioè, dal primo giorno, sì. Voglio dire, come sapete, abbiamo un editore e, sai, è una delle cose che continuo a tirare fuori. E quando faremo il disco fisico, non c'è ancora nulla da annunciare, ma al 100%. In un modo o nell'altro, sarà su Wax. Sarà su vinile."

Guarda l'intervista completa qui sotto.