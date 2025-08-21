Path of Exile 2 riceve un importante aggiornamento la prossima settimana

HQ

Venerdì 29 agosto, Path of Exile 2 riceverà un aggiornamento sostanziale. Lo sviluppatore Grinding Gear Games ha annunciato che l'aggiornamento, soprannominato "The Third Edict", introduce il quarto atto della campagna. In questo atto, i giocatori si recano a Ngamakanui alla ricerca di pezzi di un'arma potente.

Il nuovo continente offre un totale di sedici nuove zone da esplorare, dalle spiagge tropicali alle regioni vulcaniche. I giocatori possono anche aspettarsi di affrontare dodici nuovi boss, insieme a una serie di altre aggiunte, tutte riassunte nell'immagine qui sotto.

Path of Exile 2 sarà gratuito dal 29 agosto al 1 settembre. Durante questo periodo, sia i giocatori su PC che su console avranno accesso al gioco completo e al nuovo aggiornamento. Al termine del periodo gratuito, i giocatori possono scegliere di continuare a giocare acquistando l'accesso all'attuale versione in accesso anticipato del gioco.

Esplorerai questo nuovo continente?