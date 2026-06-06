Patience is a Virtue è un gioco di puzzle che esplora le complessità della comunicazione

Uno dei tanti annunci in anteprima mondiale al Wholesome Games Showcase è arrivato dallo sviluppatore teaisfortoby, che ha voluto condividere uno sguardo al loro prossimo progetto, un gioco mistero e puzzle noto come Patience is a Virtue.

Il titolo segue Louis, laureato, mentre torna nella sua casa d'infanzia e si accorge che qualcosa non va. Louis si rende conto di essere cronicamente malato e, mentre lotta per ottenere assistenza sanitaria, inizia a non riconoscere le strade in cui è cresciuto. Le cose sembrano solo peggiorare per Louis quando viene poi attaccato da una strana entità e, nel tentativo di trovare risposte, cerca di parlare con abitanti locali e abitanti del paese, tutto attraverso il suo fidato lettore a cassette.

Annunciato con piani per il lancio su PC, non sappiamo ancora quando Patience is a Virtue sarà pubblicato, ma puoi vedere alcune immagini del gioco qui sotto.