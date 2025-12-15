Patrick Mahomes si strappa il legamento crociato anteriore mentre i Kansas City Chiefs non riescono a raggiungere i playoff NFL

HQ

I Kansas City Chiefs hanno subito un'altra sconfitta in NFL, perdendo 13-16 contro i Los Angeles Chargers, ed è ora certo che non raggiungeranno i play-off: la prima volta dal 2014 che i Chiefs, la squadra che aveva raggiunto il Super Bowl in cinque delle ultime sei occasioni, non giocheranno i playoff. Fu quasi impossibile, poiché i Chiefs furono costretti a vincere tutte le partite rimanenti (mancano ancora tre giornate alla fine della stagione regolare).

Tuttavia, la notizia peggiore arrivò quando il quarterback Patrick Mahomes si strappò il legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro, un grave infortunio che potrebbe segnare l'inizio del declino della dinastia dei Chiefs.

"Una risonanza magnetica ha confermato che il nostro quarterback Patrick Mahomes ha subito una rottura del legamento crociato anteriore al ginocchio sinistro durante la partita di oggi. Patrick e il club stanno esplorando opzioni chirurgiche", ha scritto il team in un comunicato.

"Non mentirò, fa male. Ma tutto ciò che possiamo fare ora è Fidarci di Dio e attaccare ogni singolo giorno più e più volte. Tornerò più forte che mai", ha detto il quarterback trentenne.

Ci vorranno mesi perché Mahomes si riprenda da una tale battuta d'arresto, il primo infortunio serio in carriera di quello che molti esperti prevedono sarà il miglior giocatore NFL di tutti i tempi insieme a Tom Brady... che, per coincidenza, si è anche strappato il legamento crociato anteriore nella sua nona stagione in NFL.

Nel frattempo, l'altro pilastro della squadra, Travis Kelce, ha 36 anni e aveva già detto che avrebbe preso una decisione sul suo ritiro dopo la stagione, che per i Chiefs terminerà prematuramente il 4 gennaio.