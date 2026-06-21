Patton Oswalt sarebbe entusiasta di fare un Ratatouille 2, a patto che non sia "solo un modo per fare soldi".

Poiché Pixar è stata molto aperta a realizzare sequel di alcuni dei suoi progetti più amati e popolari ultimamente, con Toy Story 5 in uscita questa settimana, Gli Incredibili 3 e Coco 2 in lavorazione, e Inside Out 2 che ha recentemente conquistato il botteghino, ci si può chiedere se torneremo mai per le strade di Parigi per un seguito di Ratatouille.

Parlando proprio di questa situazione in un'intervista con The Daily Beast, Patton Oswalt, noto come la voce di Remy il Topo nel film d'animazione, ha detto che gli piacerebbe realizzare un Ratatouille 2, ma solo se non fosse un modo per fare soldi.

"Ovviamente, mi piacerebbe se ci fosse un sequel di 'Ratatouille'... se [il regista Brad Bird] ha un'idea, è quella che voglio fare. Non voglio essere quello che dice, 'Ehi, e se fosse stato Remy a fare questo?' Voglio che sia una di quelle idee che accadono e da cui non puoi sfuggire. Non voglio che venga dal dire noi, 'Ok, tiriamo fuori i blocchi legali e analizziamo un sequel.'

"Ci sono molti film in cui vengono fatti così, e sembra sempre innaturale. Voglio che il sequel non sia lo stesso tipo di film, ma quell'energia che avevano 'Terminator 2' o 'Aliens', cioè c'è un'espansione della storia che dobbiamo davvero raccontare... Non è solo un modo per fare soldi. E sì, tra l'altro, amiamo i soldi, e li prenderemo, ma li prenderemo raccontando una storia straordinaria con dimensioni completamente nuove che nemmeno conoscevamo prima."

Ratatouille ha debuttato nel 2007 ed è uno dei pochi film dello studio di animazione che non ha ancora ricevuto un sequel. In effetti, a parte A Bug's Life, è il film Pixar più antico senza un seguito, anche se Wall-E e Up rientrano in una categoria simile, con le loro prime rispettivamente un anno e due anni dopo.

Guarderesti un sequel di Ratatouille?