Patty Jenkins sul ritorno a Wonder Woman: "Mai dire mai"

Dopo che ilDC Extended Universe è crollato su se stesso e ha portato al reboot ora diretto da James Gunn e Peter Safran, gran parte del lavoro consolidato è stato spazzato sotto il tappeto, incluso il periodo di Patty Jenkins come regista dei due film guidati da Gal GadotWonder Woman. Il primo è stato un grande successo (e giustamente), ma il secondo è stato quasi un completo e totale disastro, e a causa di questo non ci sono state davvero grida per rimettere Jenkins al posto di regista né per vedere Gadot tornare come Diana Prince.

Ma potrebbe succedere? Jenkins tornerebbe se ne avesse l'opportunità? Parlando con Marvel Cinematic Universe News (ironico, sì) a un recente evento sul tappeto rosso, alla Jenkins è stato chiesto se sarebbe tornata a Wonder Woman a cui il regista ha spiegato.

"Mai dire mai perché amo Wonder Woman. Ma al momento, sono così entusiasta di quello che sto facendo, ed è sempre bello fare qualcosa di nuovo. Amavo fare film di supereroi... non si sa mai, ma mi sto divertendo".

Ci aspettiamo che Wonder Woman faccia presto il suo debutto nel DC Universe, forse anche un po' come parte della prossima serie TV pianificata Paradise Lost, ma per quanto riguarda chi apparirà come la principessa guerriera Amazonian, questo rimane poco chiaro anche se ci sono alcune parti interessate (che non hanno bisogno di essere estremamente alte, secondo Gunn).