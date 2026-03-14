Paul Bettany smentisce le voci su Voldemort: "Nessuno mi ha mai chiamato a riguardo"

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Sembra che non passerà molto tempo prima che la serie Harry Potter TV arrivi su HBO Max, dato che la serie gira la sua prima stagione da tempo e sembra che sia bloccata in un calendario di produzione per il prossimo decennio circa per assicurarsi che il progetto venga completato mentre il giovane cast cresce costantemente.

Uno dei più grandi misteri che circondano il progetto riguarda la scelta di Lord Voldemort, dato che il mago oscuro è l'antagonista principale della serie di Harry Potter, con fili narrativi chiave che si estendono per tutta la storia, anche se Voldemort appare davvero solo alla fine del quarto anno a Hogwarts (cosa che ci si aspetterebbe equivalesse alla fine della quarta stagione della serie). È per questo che oggi scegliere il cast del ruolo non è più fondamentale, anche se l'interesse a sapere chi interpreterà Voldemort è incredibilmente alto.

Per un po' di tempo, sembrava che Cillian Murphy potesse prendere il posto della sua star di 28 anni dopo: The Bone Temple, Ralph Fiennes, ma questo fu rapidamente smentito dall'attore irlandese. Poi hanno iniziato a circolare voci secondo cui lo stesso Vision, Paul Bettany, potrebbe essere un favorito per il concerto, cosa che è stata anch'essa ormai chiusa.

Parlando con ScreenRant, Bettany ha dichiarato: "Non ho sentito nulla a riguardo. Voglio dire, sono un grande fan dell'IP, e sono un grande fan di HBO, ma nessuno mi ha mai chiamato a riguardo."

Con queste due stelle fuori discussione, chi vorresti vedere nel ruolo di Voldemort nella serie di Harry Potter?