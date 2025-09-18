Paul Greengrass rivisita il Camp Fire in California in The Lost Bus

HQ

Il 3 ottobre, Paul Greengrass ci riporta a uno degli incendi più catastrofici della California: la tragedia del Camp Fire. Innescato dalle apparecchiature di una compagnia elettrica, l'incendio ha distrutto un'area di circa 240 miglia quadrate e ha costretto 52.000 residenti a fuggire. Molte vite sono state perse mentre l'incendio infuriava e il nuovo film di Greengrass, basato sull'acclamato libro di Lizzie Johnson Paradise: One Town's Struggle to Survive an American Wildfire, mira a dare al pubblico uno sguardo viscerale sul terrore sopportato da coloro che sono stati coinvolti nel disastro.

Al centro della storia c'è Matthew McConaughey nei panni di Kevin McKay, un autista di scuolabus che, insieme a un insegnante dedicato, rischia tutto per salvare 22 bambini dalle fiamme. The Lost Bus uscirà domani in sale selezionate prima di debuttare in tutto il mondo su Apple TV+ il 3 ottobre. Lo stesso Greengrass descrive il film come "una storia di eroismo silenzioso, di persone che si uniscono di fronte all'impensabile".

Guarda l'avvincente trailer qui sotto. Sei pronto per The Lost Bus ?