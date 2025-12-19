Paul King dirigerà il film Labubu

HQ

Paul King, il regista dietro gli amati film di Paddington e il successo al botteghino Wonka, è stato scelto per dirigere il film basato su Labubu. Il progetto è ancora in fase di sviluppo, ma il suo coinvolgimento segnala chiaramente le ambizioni di Sony Pictures per il film.

Sony ha acquisito i diritti cinematografici di Labubu a novembre, dopo che i dati di Pop Mart avevano già consolidato il loro status di fenomeno globale. Sebbene non sia ancora chiaro se il film sarà live-action o animato, il curriculum di King offre un solido punto di riferimento.

Il progetto Labubu continua anche la crescente fascinazione di Hollywood per i film basati sui giocattoli, dopo il successo di Barbie e una serie di prossimi adattamenti. Se Labubu riuscirà a fare lo stesso salto da collezionista a beniamino del cinema resta da vedere. Che ne pensate?

Corrispondenza perfetta o salto rischioso?