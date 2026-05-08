Paul Magnier vince la prima tappa del Giro d'Italia con una caduta di massa nella volata finale

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L'edizione 2026 del Giro d'Italia è iniziata venerdì, dall'8 al 31 maggio, in 21 tappe, partendo da tre in Bulgaria, per poi concludersi a Roma. E il primo leader della gara, dopo una prima tappa caotica, è il francese ventiduenne Paul Magnier, della Soudal-Quick Step, alla sua prima vittoria di tappa in un Grand Tour, e domani sarà la sua prima volta a indossare la maglia rosa da leader

Magnier ha vinto e forse è stato un po' fortunato in una finale caotica di sprint, con una caduta massiccia nell'ultimo chilometro, superando Tobias Lund Andresen del Decathlon negli ultimi metri, e con Ethan Vernon della NSN Cycling terzo.

Solo un piccolo gruppo di circa dieci corridori è riuscito a raggiungere il traguardo come fuga dopo la caduta, bloccando la strada e impedendo a dozzine di completare lo sprint, incluso il grande favorito, il danese Jonas Vingegaard, e senza Tadej Pogacar in questo Gran Giro.

Altre due tappe in Bulgaria si svolgeranno ancora, con quella di sabato la prima tappa collinare da Burgas a Veliko Tarnovo, e poi una visita a Sofia domenica. I ciclisti si riposeranno lunedì mentre la gara prosegue a Catanzaro martedì 12 maggio.