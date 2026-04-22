Paul Seixas vince la gara più importante di sempre in La Flèche Wallonne, il più giovane di sempre a 19 anni

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Paul Seixas continua a impressionare: il ciclista francese di 19 anni è rapidamente salito in cima all'élite del ciclismo maschile, vincendo due prestigiose gare questo mese di aprile 2026: il Tour de Basque Country (prima gara a tappe del World Tour) e, mercoledì, la sua vittoria più importante fino ad oggi: La Flèche Wallone (prima gara di un giorno del World Tour).

Seixas, correndo con Decathlon CMA CGM, ha concluso tre secondi davanti a Mauro Schmid e Ben Tulett nella gara belga in Vallonia, alle Ardenne, succedendo a Tadej Pogacar, vincitore nel 2025 (e che non ha partecipato quest'anno, e nemmeno Remco Evenepoel); essendo il primo francese a vincerlo dopo Julian Alaphilippe nel 2021, ed è il più giovane vincitore di sempre in 90 anni di storia.

Meglio di Pogacar alla sua età?

L'anno scorso sono stati fatti i primi paragoni tra Seixas e Tadej Pogacar, che domina ancora il ciclismo maschile e sta battendo record di tutti i tempi: i lionesi, subito dopo aver chiuso settimi a Il Lombardia, il suo primo Monumento, hanno rifiutato di essere paragonati a lui, osservando che Pogacar, a 19 anni (ecco, otto anni fa), aveva meno opportunità di lui alla sua età, quindi non è giusto quando alcuni sottolineano che lui sta già avendo più successo di Pogacar.