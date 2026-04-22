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Paul Seixas vince la gara più importante di sempre in La Flèche Wallonne, il più giovane di sempre a 19 anni

Il ciclista francese viene acclamato come "il prossimo Pogacar".

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Paul Seixas continua a impressionare: il ciclista francese di 19 anni è rapidamente salito in cima all'élite del ciclismo maschile, vincendo due prestigiose gare questo mese di aprile 2026: il Tour de Basque Country (prima gara a tappe del World Tour) e, mercoledì, la sua vittoria più importante fino ad oggi: La Flèche Wallone (prima gara di un giorno del World Tour).

Seixas, correndo con Decathlon CMA CGM, ha concluso tre secondi davanti a Mauro Schmid e Ben Tulett nella gara belga in Vallonia, alle Ardenne, succedendo a Tadej Pogacar, vincitore nel 2025 (e che non ha partecipato quest'anno, e nemmeno Remco Evenepoel); essendo il primo francese a vincerlo dopo Julian Alaphilippe nel 2021, ed è il più giovane vincitore di sempre in 90 anni di storia.

Meglio di Pogacar alla sua età?

L'anno scorso sono stati fatti i primi paragoni tra Seixas e Tadej Pogacar, che domina ancora il ciclismo maschile e sta battendo record di tutti i tempi: i lionesi, subito dopo aver chiuso settimi a Il Lombardia, il suo primo Monumento, hanno rifiutato di essere paragonati a lui, osservando che Pogacar, a 19 anni (ecco, otto anni fa), aveva meno opportunità di lui alla sua età, quindi non è giusto quando alcuni sottolineano che lui sta già avendo più successo di Pogacar.

Paul Seixas vince la gara più importante di sempre in La Flèche Wallonne, il più giovane di sempre a 19 anni
Kakoula10

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