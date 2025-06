Paul Walker torna in CGI - L'ultimo capitolo di Fast & Furious arriverà nei cinema nel 2027

È stato durante il FuelFest di Pomona che Vin Diesel ha rivelato cheFast & Furious 11 capitolo finale dell'iconico franchise cinematografico è ora previsto per l'uscita nelle sale nell'aprile 2027. Una produzione che si è innegabilmente presa il suo tempo per andare avanti, in parte a causa di una serie di condizioni che dovevano essere soddisfatte prima che le riprese potessero iniziare. Questi erano:



Il film deve tornare a Los Angeles, dove tutto è iniziato quasi 25 anni fa.



L'attenzione dovrebbe essere ancora una volta rivolta alle corse su strada e alla cultura automobilistica, in netto contrasto con gli spettacoli d'azione senz'anima e giramondo delle ultime puntate.



La cosa più inaspettata: Brian O'Conner (interpretato da Paul Walker) tornerà – in qualche modo – nonostante la tragica morte di Walker nel 2013. Lo scenario più probabile? Una ricreazione in CGI aiutata da suo fratello.



La folla sul posto è esplosa in applausi, ma le reazioni online sono state molto più contrastanti e sfumate. Ricreare il personaggio di un attore deceduto è, comprensibilmente, una questione delicata. Eppure, una cosa è chiara: Fast & Furious 11 sta puntando tutto sulla nostalgia, sugli addii emotivi e sul ritorno all'energia grintosa e sincera delle sue origini, con tanto di motori su di giri e un atteggiamento da strada.

Possiamo solo sperare che ce la facciano davvero.

Ti senti pronto per un ultimo giro con l'equipaggio?