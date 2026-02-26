Paul W.S. Anderson sui registi che realizzano adattamenti di videogiochi senza giocare ai giochi: "È scandaloso"

HQ

Con così tanti videogiochi adattati in film e serie TV oggi, vediamo nomi sempre più grandi che si occupano di questi progetti e dichiarano attivamente di non aver giocato il materiale originale. Anche se non è un obbligo che chi realizza adattamenti videoludicici giochi giochi effettivamente ai titoli da cui sono basati, sarebbe felice a molti fan attuali sapere che i registi e persino il cast sono fan del materiale originale.

A tal fine, in una recente intervista al podcast Post Games (come notato da PC Gamer), il regista Paul W.S. Anderson ha detto che ritiene sia "scandaloso" che i registi si aspettino un lavoro di adattamento senza giocare al gioco originale.

"Penso che per me sia importante essere un fan. Sai, mi sorprende sempre quando i registi rilasciano interviste e stanno facendo un film sui videogiochi e dicono: 'beh, non ho mai giocato al gioco'. È assurdo! Sai, adatteresti Guerra e Pace e diresti, 'sai, non ho mai letto il libro: ho la sceneggiatura, va bene, l'ho girato io, il libro che non mi interessa.' "

Anderson poi spiega che crede che non giocare sia "un torto a chi ama il gioco e ha investito molte ore, giorni e mesi del proprio tempo in questo mondo".

Esprime anche che giocare il materiale originale non è solo responsabilità del regista, ma di tutti coloro che sono coinvolti, osservando: "Mi assicuro sempre che i production designer con cui lavoro giochino o guardino le partite del gioco, così sanno com'è fatto, e il direttore della fotografia sa come si muove la telecamera. In molti videogiochi quella ripresa dall'alto, l'aspetto dall'alto di una stanza dove è una griglia è molto, molto importante. Resident Evil—passare attraverso le porte, ovviamente molto importante. Spingendo attraverso un arco a proscenio, entrando in una scena... Tutte queste cose sono presenti nei miei film perché sono presenti nei giochi che ho adattato. Mi assicuro che tutta la troupe sia immersa in tutto questo, quindi se sei un fan del gioco senti davvero che il DNA del gioco è integrato nel film che stai guardando. Penso che questo ti compri molta buona volontà."

Sei d'accordo con l'opinione di Anderson secondo cui chi è coinvolto in un adattamento videoludico dovrebbe dover giocare al gioco originale?