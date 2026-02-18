Paula Badosa esplode dopo essere stata definita "irrispettosa" a causa delle sue ferite: "Non mi ritirerò"

HQ

Paula Badosa ha subito un'altra perdita nel Dubai Championship, ritirandosi dal match con Elina Svitolina a causa di un dolore all'anca. Si è ritirata dopo aver perso il primo set, segnando la 38ª volta in carriera che è costretta a ritirarsi da una partita a causa di dolore e infortuni cronici.

Dopo di ciò, un account Twitter l'ha accusata di essere "irrispettosa" verso il gioco per le sue solite ritirazioni: "Paula Badosa è così irrispettosa verso il gioco che non si può semplicemente ritirarsi/ritirarsi da ogni torneo". Lei esplose nella risposta e confermò che non si ritirerà più.

"Non hai idea di cosa significhi vivere con un infortunio cronico e allo stesso tempo scegliere di andare avanti. Svegliarsi ogni giorno senza sapere come il tuo corpo risponderà, cercando soluzioni e lottando per qualcosa che ami e dando tutto anche quando è così difficile.

"Credimi, sono il primo a soffrire di dolore e ad avere incubi infiniti per cercare soluzioni ogni singolo giorno e, dopotutto, mettere piede su un campo da tennis, vale ogni volta tutto. Quindi continuerò a provarci. Perché tutto si tratta di provarci e questo non cambierà. Ci proverò sempre un'altra volta.

"Lo faccio per la mia passione e per me stesso. E se c'è anche solo l'1% di possibilità di continuare, la accetto. È semplicemente così che vedo e capisco la vita. Se non ti piace, non devi seguirmi.

E mi dispiace tanto informarti che non andrò in pensione, quindi continuerai a vedermi per un po'. Cambia canale la prossima volta."