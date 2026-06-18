Paula Badosa parla della relazione tossica con Stefanos Tsitsipas

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Paula Badosa, ex numero 2 al mondo nel tennis, ha stupito la numero 7 Coco Gauff ai Campionati Gass Court di Berlino. La giocatrice spagnola, ora classificata al 142º posto mondiale, ha sconfitto Suzan Lamens 6-3, 6-2 martedì, segnando la sua prima vittoria in due mesi e la prima contro una top 10 in un anno.

Il giorno dopo ha battuto Gauff: ha perso il primo set 1-6, ma poi ha vinto gli altri due 6-3, 6-2, una delle vittorie più importanti degli ultimi anni, e si è qualificata ai quarti di finale, che si sono affrontati contro Linda Noskavá venerdì.

Nella conferenza stampa dopo la partita, ha parlato di come le sue prestazioni personali abbiano influenzato le sue prestazioni negli ultimi anni, e ha parlato direttamente del suo ex partner, il tennista Stefanos Tsitsipas.

"Ho vissuto molte rotture nella mia vita, le accetto e so che le cose sono come sono. Ma quando ci sono cose tossiche intorno, tutto diventa molto più difficile di una rottura normale.

"Puoi avere un ottimo rapporto con un ex perché sono persone normali ed è una relazione normale. Ma quando non è così... Non ho bisogno di spiegare oltre. Si vede ogni giorno che l'altra persona rende tutto più difficile. Infine, sono passati alcuni mesi dall'ultima volta che sono stato in un buon ambiente, ma superare le cose tossiche intorno a me non è stato facile. Ma è qualcosa che devi affrontare come donna, e io mi sento di nuovo forte".

Nel caso ci fossero dubbi (Badosa ha lasciato definitivamente Tsitsipas nel luglio 2025, dopo due anni di relazione intermittente), il ventottenne ha scherzato alla fine della conferenza stampa: "Ora voglio vedere i titoli di domani: 'Paula attacca Tsitsipas'... Beh, se lo merita!"

Secondo Ben Rothenberg, Aryna Sabalenka, amica intima di Badosa, ha detto che quando ha sentito ciò che aveva detto Badosa, "Ero quell'amica che le ha mandato un audio, tipo due minuti, ridendo, urlando, dicendo 'Sì, ragazza! Ce l'hai fatta!'"