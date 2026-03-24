Paula Badosa pubblica un messaggio inquietante dopo essere uscita dalla WTA Top 100: "Voglio essere ricordata per questo"

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Paula Badosa, tennista spagnola di 28 anni, è nuovamente uscita dalla top 100 WTA. È stata eliminata al secondo turno del Miami Open da Iva Jovic, subendo una schiacciante sconfitta per 6-2, 6-1, e scenderà al 113º posto nel ranking WTA.

È stata una volta numero 2 al mondo nel 2022, scesa al numero 140 nel 2024 ed è tornata nella top 10 nel 2025, ma i suoi infortuni cronici alla schiena le impediscono di vincere più partite consecutive e si è ritirata dalle partite per dolore quasi 40 volte nella sua carriera.

Badosa ha pubblicato un messaggio inquietante sui social media: "Paura, quella dannata paura. È terribile. A volte sento di non riuscire a controllare le voci dentro di me. Le emozioni sono travolgenti e mi sento completamente consumata. I dubbi si impagliano e mi sento perso in un mare di emozioni.

"Ci sono giorni in cui mi sento abbastanza forte, e altri in cui la montagna sembra troppo alta... e mi chiedo se riuscirò a farlo. Suppongo di sì. Perché se c'è qualcosa che mi definisce, è che mi riprendo sempre. Trasformare il dolore in potere, giusto?"

Paula Badosa deve tornare nella top 100 prima del 5 aprile per assicurarsi di giocare a Roland Garros

Se non dovesse tornare nella top 100 prima del 5 aprile, dovrà giocare le qualificazioni per il Roland Garros, il che potrebbe compromettere le sue possibilità di giocare e sarebbe un duro colpo per le sue aspirazioni di tornare nell'élite tennistica. La sua unica possibilità potrebbe essere giocare all'ATP 500 a Charleston, dal 30 marzo al 5 aprile.

"C'è una cosa di cui sono sicuro: darò sempre il massimo. Farò tutto il necessario. So di essere lontano dal mio meglio, ma so anche che quella versione di me è ancora lì. Non sarò ricordato per aver vinto più titoli, ma voglio essere ricordato per questo. Per questi momenti. Per aver dimostrato che Paula era in grado di farcela. E per quel ragazzo o ragazza che sta attraversando un momento difficile pensare a me e dire: 'Se lei è riuscita a farlo, posso farlo anch'io,'"

"Ecco perché sono ancora qui. Perché ancora una volta dimostrerò che posso farcela. Sarà molto difficile, ma prometto di andare avanti finché non ci riuscirò. E anche se le cose non andassero come voglio adesso, e ci sono mille opinioni... Vado avanti.

"E ai miei fan: grazie. Perché molte volte sei la forza di cui ho bisogno. Sentirti durante le partite, con quell'entusiasmo quando nemmeno io riesco a raccoglierlo, è la cosa più preziosa che questo sport mi abbia dato. Grazie. Paula non è ancora tornata, ma tornerà".