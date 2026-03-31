Paula Badosa rivela un infortunio dopo Wimbledon 2025 a causa delle sue recenti difficoltà nel tennis

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L'ex numero 2 al mondo Paula Badosa, scesa al 113° posto nel ranking WTA dopo la sua eliminazione al secondo turno dal Miami Open, un duro colpo emotivo, gareggia questa settimana al WTA 125 Charleston Open, debuttando martedì pomeriggio contro Kayla Day (classificata 162), costretta a progredire nel torneo per tornare nella Top 100 prima del 5 aprile. per evitare di giocare le qualificazioni per il Roland Garros.

Gli infortuni hanno segnato la sua stagione e, dopo essere tornata nella top 10 (numero 9 al mondo) lo scorso anno, è ricaduta dopo molte ritirate. Quest'anno ha un record di 4-7: molti pensano sia dovuto a un dolore cronico alla schiena, ma Badosa ha rivelato di aver subito altri infortuni: una lacerazione al labbro dell'anca destra lo scorso anno, dopo Wimbledon.

"Alcuni giorni mi sveglio e penso, 'Wow, devo gareggiare oggi? Come farò?' A volte ho così tante cose in testa che non penso nemmeno alla partita. Per me è stressante", ha detto alla stampa di Charleston (tramite Tennis.com).