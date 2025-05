Paula Badosa supera mesi di dolore e vince un'emozionante rimonta al Roland Garros

HQ

Paula Badosa, l'unica spagnola nella top 50 della WTA (top 10) ha sofferto molto a causa degli infortuni che hanno ostacolato una carriera che include il raggiungimento delle semifinali degli Australian Open lo scorso gennaio. La 27enne però non si arrende e ha già recitato una delle rimonte più emozionanti del torneo Roland Garros appena iniziato, sconfiggendo la giapponese Naomi Osaka (numero 48 del ranking mondiale) da un set di svantaggio: 6-7 (1), 6-1, 6-4.

"Ho giocato solo una partita intera negli ultimi due mesi e mezzo. Per me ogni minuto in campo ora è molto prezioso. Quindi è solo questo e nessuna aspettativa", ha detto Badosa, che ha detto che deve essere realistica. Dopo l'infortunio a Miami, ha giocato solo due partite, una sconfitta contro Liudmila Samsonova e una vittoria perché la sua rivale Marie Bouzkova si è ritirata.

Tuttavia, la spagnola eccelle in particolare al Roland Garros, il torneo dove ha vinto più partite, 12, raggiungendo sempre il terzo turno nelle sue quattro precedenti apparizioni agli Open di Francia.

Il messaggio incoraggiante di Paula Badosa prima del suo debutto al Roland Garros

La scorsa settimana, dopo la sua sconfitta a Strasburgo, Badosa ha postato un messaggio motivazionale su Instagram, "Badosa è qui per restare", più vero ora dopo il suo straordinario ritorno.

"Dopo mesi in disparte, due iniezioni dolorose e innumerevoli ore di riabilitazione, sono tornata. Non solo per competere, ma per combattere di nuovo ai massimi livelli. Quello che la maggior parte delle persone non vede è la frustrazione, la paura, le battaglie silenziose. Il dubbio che si insinua quando il tuo corpo non fa più quello di una volta, e ti chiedi se lo farà mai più.

Oggi non ho ottenuto la vittoria, ma essere su un campo da tennis è già una vittoria. Una cosa che garantirò sempre è che combatterò a prescindere da tutto. Non sono tornato solo per giocare. Sono tornato per dimostrare che nulla può fermarmi. Ci vediamo a Parigi, Badosa è qui per restare".