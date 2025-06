Pauline è un'adolescente in Donkey Kong Bananza

HQ

La scorsa settimana Nintendo ha rilasciato un sacco di nuove informazioni sull'imminente Donkey Kong Bananza. Una delle sorprese è stata che Pauline è nel gioco, ma non nella forma in cui siamo abituati a vederla in Super Mario Odyssey, Mario Tennis Aces e Super Mario Party Jamboree, ma da bambina.

Molti l'hanno interpretata come un equivalente infantile dei piloti bambini che troviamo in Mario Kart World, tra gli altri, e che sarebbe stata aggiunta come DLC, ma ora si scopre che in realtà è più grande. Tramite il Nintendo Store giapponese, viene rivelato (tradotto con Bing AI):

"Una tredicenne che ama cantare. Per esaudire il suo desiderio di 'tornare in superficie', unisce le forze con Donkey Kong.

Ciò significa che qui abbiamo a che fare con un adolescente. Sembra probabile che apparirà in Mario Kart World a tempo debito, ma se sarà l'inizio di una nuova serie di piloti adolescenti è in discussione. Per ora, dovremo accontentarci della sua apparizione in Donkey Kong Bananza dove un secondo giocatore può prendere il controllo di Pauline per una buona cooperativa vecchio stile.