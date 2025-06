Pauline entra a far parte della line-up Mattel Mario Kart Hot Wheels

HQ

Sembra che tutti stiano cercando di capitalizzare la popolarità paolina quest'anno. Con il ritorno dell'NPC di Super Mario Odyssey per Donkey Kong Bananza, siamo destinati a vederla molto di più nel prossimo futuro, come dimostrato dal nuovo collezionabile Pauline Mario Kart di Mattel.

Come notato da TheGamer, l'ultima creazione di Mattel per la sua linea Mario Kart Hot Wheels vede un'edizione speciale della figura di Pauline. La figura vede Pauline in un Badwagon Kart rosa brillante, che indossa il suo caratteristico vestito rosso e tacchi neri (anche se non si possono vedere i tacchi considerando che le sue gambe sono in macchina).

Il sindaco di New Donk City è disponibile il 24 luglio, con un limite di 2 per cliente. Quindi, se speravate di costruire una flotta di veicoli con a bordo Pauline, le vostre speranze potrebbero essere deluse. La cifra costa £ 21,00, che è molto per una singola figura, ma è considerata più un oggetto da collezione che qualcosa che vorrai correre sui tuoi tracciati Hot Wheels.

Mattel

