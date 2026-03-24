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Pausa internazionale di marzo 2026: Elenco delle amichevoli per Spagna, Germania, Inghilterra, Francia...

Tutte le partite amichevoli tra il 26 e il 31 marzo, durante gli ultimi play-off della Coppa del Mondo.

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L'ultima pausa internazionale nel calcio prima della Coppa del Mondo 2026 a giugno avverrà più avanti questa settimana e la settimana successiva, con alcune partite chiave: i play-off interconfederazioni e la fase finale delle qualificazioni europee, con i sei posti rimasti per la Coppa del Mondo e paesi come Italia, Danimarca, Irlanda, Svezia e Repubblica Ceca ancora in lizza con i paesi.

Gli altri paesi che si sono già qualificati per la Coppa del Mondo (o no) giocheranno comunque a marzo, tra il 25 e il 31 marzo, una serie di amichevoli che hanno poca importanza se non come prova generale per la Coppa del Mondo di giugno. Ecco tutte le amichevoli che puoi seguire questo mese:

Partite amichevoli dal 25 marzo al 1° aprile:

(Orari in CET o CEST dopo che l'orologio cambia nel fine settimana, un'ora prima nel Regno Unito).

Mercoledì 25 marzo:


  • Kazakistan vs. Namibia: 13:00

Giovedì 26 marzo:


  • Tanzania vs. Liechtenstein: 15:30

  • Moldavia vs. Lituania: 16:00

  • Georgia vs. Israele: 18:00

  • Cipro vs. Bielorussia: 18:00

  • Brasile vs. Francia: 21:00

Venerdì 27 marzo:


  • Croazia vs. Colombia: 00:30

  • Nuova Zelanda vs. Finlandia: 07:15

  • Isole Salomone vs. Bulgaria: 09:30

  • Kenya vs. Estonia: 17:00

  • Austria vs. Ghana: 18:00

  • Montenegro vs. Andorra: 18:00

  • Grecia vs. Paraguay: 20:00

  • Paesi Bassi vs. Norvegia: 20:45

  • Svizzera vs. Germania: 20:45

  • Inghilterra vs. Uruguay: 20:45

  • Spagna vs. Serbia: 21:00

Sabato 28 marzo:


  • San Marino vs. Isole Faroe: 15:00

  • Azerbaigian vs. Santa Lucia: 16:00

  • Ungheria vs. Slovenia: 18:00

  • Canada vs. Islanda: 18:00

  • Scozia vs. Giappone: 18:00

  • USA vs. Belgio: 20:30

Domenica 29 marzo:


  • Messico vs. Portogallo: 03:00

  • Lituania vs. Georgia: 15:00

  • Armenia vs. Bielorussia: 16:00

  • Colombia vs. Francia: 21:00

Lunedì 30 marzo:


  • Cabo Verde vs. Finlandia: 05.00

  • Cipro vs. Moldavia: 18:00

  • Germania vs. Ghana: 20:45

Martedì 31 marzo:


  • Kazakistan vs. Comore: 14:00

  • Norvegia vs. Svizzera: 18:00

  • Montenegro vs. Slovenia: 18:00

  • San Marino vs. Andorra: 18:00

  • Serbia vs. Arabia Saudita: 18:00

  • Haiti vs. Islanda: 18:30

  • Ungheria vs. Grecia: 19:00

  • Cote d'Ivoir vs. Scozia: 20:30

  • Paesi Bassi vs. Ecuador: 20:45

  • Inghilterra vs. Giappone: 20:45

  • Austria vs. Corea: 20:45

  • Spagna vs. Egitto: 21:00

Mercoledì 1 aprile:


  • USA vs. Portogallo: 01:00

  • Brasile vs. Croazia: 02:00

  • Messico vs. Belgio: 03:00

Pausa internazionale di marzo 2026: Elenco delle amichevoli per Spagna, Germania, Inghilterra, Francia...

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