Pausa internazionale di novembre: tutte le partite (e finali) delle qualificazioni alla Coppa del Mondo la prossima settimana per la UEFA

L'ultima pausa internazionale dell'anno si avvicina: i campionati nazionali si fermano dopo questo fine settimana poiché i giocatori vengono nuovamente convocati per i loro impegni internazionali, e questo è cruciale per molti giocatori europei, poiché le qualificazioni alla Coppa del Mondo UEFA terminano finora solo una squadra europea si è matematicamente qualificata per la Coppa del Mondo 2026 in Nord America dopo le precedenti giornate (Inghilterra).

Mentre gli altri continenti giocano amichevoli, tutti gli occhi saranno puntati sull'Europa tra giovedì 13 e martedì 18 novembre, per le ultime due giornate della fase a gironi. Questo il programma del calcio internazionale della prossima settimana:

9ª giornata

Giovedì 13 novembre



Norvegia vs. Estonia: 18:00 CET, 17:00 GMT



Armenia-Ungheria: 18:00 CET, 17:00 GMT



Azerbaigian vs. Islanda: 18:00 CET, 17:00 GMT



Inghilterra-Serbia: 20:45 CET, 19:45 GMT



Moldavia vs. Italia: 20:45 CET, 19:45 GMT



Irlanda-Portogallo: 20:45 CET, 19:45 GMT



Francia-Ucraina: 20:45 CET, 19:45 GMT



Andorra-Albania: 20:45 CET, 19:45 GMT



Venerdì 14 novembre



Finlandia-Malta: 18:00 CET, 17:00 GMT



Croazia vs. Isole Faroe: 20:45 CET, 19:45 GMT



Slovacchia-Irlanda del Nord: 20:45 CET, 19:45 GMT



Lussemburgo-Germania: 20:45 CET, 19:45 GMT



Gibilterra-Montenegro: 20:45 CET, 19:45 GMT



Polonia vs. Olanda: 20:45 CET, 19:45 GMT



Sabato 15 novembre



Kazakistan-Belgio: 15:00 CET, 14:00 GMT



Turchia-Bulgaria: 18:00 CET, 17:00 GMT



Liechtenstein vs. Galles: 18:00 CET, 17:00 GMT



Georgia-Spagna: 18:00 CET, 17:00 GMT



Cipro vs. Austria: 18:00 CET, 17:00 GMT



Bosnia-Erzegovina-Romania: 20:45 CET, 19:45 GMT



Danimarca-Bielorussia: 20:45 CET, 19:45 GMT



Slovenia vs. Kosovo: 20:45 CET, 19:45 GMT



Grecia vs. Scozia: 20:45 CET, 19:45 GMT



Svizzera-Svezia: 20:45 CET, 19:45 GMT



10ª giornata

Domenica 16 novembre



Ungheria-Irlanda: 15:00 CET, 14:00 GMT



Portogallo-Armenia: 15:00 CET, 14:00 GMT



Ucraina vs. Islanda: 18:00 CET, 17:00 GMT



Azerbaigian vs. Francia: 18:00 CET, 17:00 GMT



Serbia vs. Lettonia: 20:45 CET, 19:45 GMT



Albania-Inghilterra: 20:45 CET, 19:45 GMT



Italia-Norvegia: 20:45 CET, 19:45 GMT



Israele vs. Moldavia: 20:45 CET, 19:45 GMT



Lunedì 17 novembre



Malta vs. Polonia 20:45 CET, 19:45 GMT



Repubblica Ceca vs. Gibilterra 20:45 CET, 19:45 GMT



Olanda vs. Lituania 20:45 CET, 19:45 GMT



Germania vs. Slovacchia 20:45 CET, 19:45 GMT



Irlanda del Nord vs. Lussemburgo 20:45 CET, 19:45 GMT



Montenegro-Croazia 20:45 CET, 19:45 GMT



Martedì 18 novembre



Romania vs. San Marino 20:45 CET, 19:45 GMT



Bielorussia vs. Grecia 20:45 CET, 19:45 GMT



Bulgaria-Georgia 20:45 CET, 19:45 GMT



Spagna-Turchia 20:45 CET, 19:45 GMT



Svezia-Slovenia 20:45 CET, 19:45 GMT



Galles vs. Macedonia del Nord 20:45 CET, 19:45 GMT



Kosovo vs. Svizzera 20:45 CET, 19:45 GMT



Belgio vs. Liechtenstein 20:45 CET, 19:45 GMT



Austria-Bosnia-Erzegovina 20:45 CET, 19:45 GMT



Scozia-Danimarca 20:45 CET, 19:45 GMT



Quando sono le prossime pause internazionali?

Questa è l'ultima pausa internazionale dell'anno. Il sorteggio per la Coppa del Mondo 2026 si svolgerà il 5 dicembre 2025, anche se sei posti saranno indecisi, da decidere tra il 23 e il 31 marzo 2026. Ci saranno quattro posti disponibili per gli spareggi UEFA (per le squadre che si classificheranno seconde nei loro gironi), mentre gli spareggi interconfederali (tutte le altre confederazioni tranne l'Europa) decideranno altri due posti.