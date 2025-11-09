Pausa internazionale di novembre: tutte le partite (e finali) delle qualificazioni alla Coppa del Mondo la prossima settimana per la UEFA
La maggior parte delle nazioni qualificate alla Coppa del Mondo in Europa saranno decise alla fine della prossima settimana e la settimana successiva.
L'ultima pausa internazionale dell'anno si avvicina: i campionati nazionali si fermano dopo questo fine settimana poiché i giocatori vengono nuovamente convocati per i loro impegni internazionali, e questo è cruciale per molti giocatori europei, poiché le qualificazioni alla Coppa del Mondo UEFA terminano finora solo una squadra europea si è matematicamente qualificata per la Coppa del Mondo 2026 in Nord America dopo le precedenti giornate (Inghilterra).
Mentre gli altri continenti giocano amichevoli, tutti gli occhi saranno puntati sull'Europa tra giovedì 13 e martedì 18 novembre, per le ultime due giornate della fase a gironi. Questo il programma del calcio internazionale della prossima settimana:
9ª giornata
Giovedì 13 novembre
- Norvegia vs. Estonia: 18:00 CET, 17:00 GMT
- Armenia-Ungheria: 18:00 CET, 17:00 GMT
- Azerbaigian vs. Islanda: 18:00 CET, 17:00 GMT
- Inghilterra-Serbia: 20:45 CET, 19:45 GMT
- Moldavia vs. Italia: 20:45 CET, 19:45 GMT
- Irlanda-Portogallo: 20:45 CET, 19:45 GMT
- Francia-Ucraina: 20:45 CET, 19:45 GMT
- Andorra-Albania: 20:45 CET, 19:45 GMT
Venerdì 14 novembre
- Finlandia-Malta: 18:00 CET, 17:00 GMT
- Croazia vs. Isole Faroe: 20:45 CET, 19:45 GMT
- Slovacchia-Irlanda del Nord: 20:45 CET, 19:45 GMT
- Lussemburgo-Germania: 20:45 CET, 19:45 GMT
- Gibilterra-Montenegro: 20:45 CET, 19:45 GMT
- Polonia vs. Olanda: 20:45 CET, 19:45 GMT
Sabato 15 novembre
- Kazakistan-Belgio: 15:00 CET, 14:00 GMT
- Turchia-Bulgaria: 18:00 CET, 17:00 GMT
- Liechtenstein vs. Galles: 18:00 CET, 17:00 GMT
- Georgia-Spagna: 18:00 CET, 17:00 GMT
- Cipro vs. Austria: 18:00 CET, 17:00 GMT
- Bosnia-Erzegovina-Romania: 20:45 CET, 19:45 GMT
- Danimarca-Bielorussia: 20:45 CET, 19:45 GMT
- Slovenia vs. Kosovo: 20:45 CET, 19:45 GMT
- Grecia vs. Scozia: 20:45 CET, 19:45 GMT
- Svizzera-Svezia: 20:45 CET, 19:45 GMT
10ª giornata
Domenica 16 novembre
- Ungheria-Irlanda: 15:00 CET, 14:00 GMT
- Portogallo-Armenia: 15:00 CET, 14:00 GMT
- Ucraina vs. Islanda: 18:00 CET, 17:00 GMT
- Azerbaigian vs. Francia: 18:00 CET, 17:00 GMT
- Serbia vs. Lettonia: 20:45 CET, 19:45 GMT
- Albania-Inghilterra: 20:45 CET, 19:45 GMT
- Italia-Norvegia: 20:45 CET, 19:45 GMT
- Israele vs. Moldavia: 20:45 CET, 19:45 GMT
Lunedì 17 novembre
- Malta vs. Polonia 20:45 CET, 19:45 GMT
- Repubblica Ceca vs. Gibilterra 20:45 CET, 19:45 GMT
- Olanda vs. Lituania 20:45 CET, 19:45 GMT
- Germania vs. Slovacchia 20:45 CET, 19:45 GMT
- Irlanda del Nord vs. Lussemburgo 20:45 CET, 19:45 GMT
- Montenegro-Croazia 20:45 CET, 19:45 GMT
Martedì 18 novembre
- Romania vs. San Marino 20:45 CET, 19:45 GMT
- Bielorussia vs. Grecia 20:45 CET, 19:45 GMT
- Bulgaria-Georgia 20:45 CET, 19:45 GMT
- Spagna-Turchia 20:45 CET, 19:45 GMT
- Svezia-Slovenia 20:45 CET, 19:45 GMT
- Galles vs. Macedonia del Nord 20:45 CET, 19:45 GMT
- Kosovo vs. Svizzera 20:45 CET, 19:45 GMT
- Belgio vs. Liechtenstein 20:45 CET, 19:45 GMT
- Austria-Bosnia-Erzegovina 20:45 CET, 19:45 GMT
- Scozia-Danimarca 20:45 CET, 19:45 GMT
Quando sono le prossime pause internazionali?
Questa è l'ultima pausa internazionale dell'anno. Il sorteggio per la Coppa del Mondo 2026 si svolgerà il 5 dicembre 2025, anche se sei posti saranno indecisi, da decidere tra il 23 e il 31 marzo 2026. Ci saranno quattro posti disponibili per gli spareggi UEFA (per le squadre che si classificheranno seconde nei loro gironi), mentre gli spareggi interconfederali (tutte le altre confederazioni tranne l'Europa) decideranno altri due posti.